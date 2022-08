Duizenden Nederlandse rokers benaderd voor Europees onderzoek naar longkanker

Zo’n 400.000 Nederlanders tussen de 60 en 79 jaar krijgen de komende maanden een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek naar longkanker. Dat heeft het Erasmus MC woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een proef, die onderdeel is van een Europees onderzoek naar vroege opsporing van longkanker.

Van de 400.000 Nederlanders die de brief ontvangen, vragen de onderzoekers of de rokers of ex-rokers mee willen doen aan de proef door een vragenlijst in te vullen. Op basis daarvan komt een selectie in aanmerking voor een vervolgscan die uitwijst of mogelijk sprake is van longkanker. „Zo’n 80 tot 90 procent van de longkankers is gerelateerd aan roken”, legt Erasmus-onderzoeker Carlijn van der Aalst uit. „Over de afgelopen jaren bezien krijgt zo’n 10 procent van de rokers longkanker.”

In Nederland overlijden jaarlijks zo’n 10.000 mensen aan longkanker, terwijl de ziekte bij 14.000 mensen wordt gediagnosticeerd. Bij een flink deel van de patiënten komen artsen er pas achter als er al klachten spelen, daardoor is longkanker vaak lastiger te behandelen, aldus Van der Aalst. Symptomen van de ziekte zijn onder meer pijn bij het inademen, een veranderd hoestpatroon of een hese stem.

Klachten

„Op het moment dat zulke klachten voorkomen, bevindt de patiënt zich vaak al in een later stadium. Dan is de ziekte vrijwel niet meer de behandelen. De meesten overlijden dan binnen één tot vijf jaar”, zegt de onderzoeker. Ze denkt dat meer onderzoek en voorlichting kunnen helpen. „Het vroeg opsporen kan het aantal sterfgevallen met een kwart omlaag brengen.” In Nederland staat dat gelijk aan 1.500 tot 2.500 minder doden aan de ziekte.

Het Erasmus MC hoopt vooral zware rokers te bereiken. Van der Aalst: „De mensen die 20 tot 25 jaar minstens één pakje per dag roken. Als je af en toe een sigaret op een feestje rookt, is het risico op longkanker minder groot.” In totaal verwachten de onderzoekers zo’n 9.000 reacties. Daarvan maken ze vervolgens een selectie. De rokers krijgen een uitnodiging voor een ct-scan. Bij een afwijking komt er vervolgonderzoek. Naast Nederland voeren Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië zo’n onderzoek uit.

Onderzoekers van het Trimbos-instituut stelden eerder dit jaar vast dat vorig jaar zo’n 21 procent van de Nederlanders rookte. Ongeveer driekwart van die groep stak dagelijks een sigaret op. Relatief roken jongeren tussen de 18 en 29 jaar het vaakst. Wel roken jongeren vaker incidenteel en ouderen structureler. Vooral lager- en middelbaar opgeleiden voelden een aantrekking tot tabak.

Kabinetsbeleid

Het vorige kabinet streefde naar een rookvrije generatie in 2040. Het beleid is erop gericht om raken steeds onaantrekkelijker te maken in de vorm van afschrikwekkende verpakkingen en hogere prijzen voor sigaretten. Ook mogen fabrikanten sigaretten niet meer uitstallen of gevelreclame tonen. Dit jaar moeten horeca hun rookruimten sluiten. Volgend jaar komt er een verbod op de online verkoop van tabak, het jaar erna volgt een verkoopverbod bij supermarkten.

Erasmus-onderzoeker Van der Aalst stelt dat een medische registratie van rookgedrag ook kan helpen. „In Spanje houdt de huisarts bij of een patiënt rookt. In Nederland wordt het wel gevraagd, maar houden we dat niet systematisch bij. Daar valt nog winst te behalen.”