Zinkfabriek Noord-Brabant, een van de grootste van Europa, legt productie stil

De smelterij van Nyrstar in het Brabantse Budel-Dorplein, een van de grootste zinksmelterijen van Europa, legt op 1 september voor onbepaalde tijd de productie stil. Dat meldde het Belgische concern dinsdag. Een officiële reden is niet bekendgemaakt, maar de hoge energieprijzen bemoeilijkten al langer de zinkproductie bij verschillende fabrieken van Nyrstar. De smelterij in Budel draait al sinds eind 2021 niet op de volledige capaciteit. De 430 personeelsleden zullen tijdelijk ander werk doen, zoals onderhoud, of gaan opleidingen volgen.

De fabriek, gelegen op de hei in het uiterste zuidoosten van Noord-Brabant, kan jaarlijks 315.000 ton zink produceren – ruim 2 procent van de wereldwijde zinkproductie. Het nieuws over de opschorting van de productie had daardoor direct invloed op de zinkprijs: na de aankondiging van Nyrstar ging de prijs bijna 7 procent omhoog op de Londense metaalbeurs.

Voor de productie van zink zijn grote hoeveelheden stroom nodig. De fabriek in Budel-Dorplein is doorgaans goed voor zo’n 1 procent van het Nederlandse stroomgebruik, ongeveer net zoveel als een grote stad.

Dat leidt al langer tot moeilijkheden bij Nyrstar. Twee andere fabrieken van het concern, in Frankrijk en net over de grens in België, draaien ook al langere tijd op een lager niveau. Zij blijven voorlopig wel draaien.

De fabriek in Budel-Dorplein is voor zover bekend het eerste grote Nederlandse industriebedrijf dat in de huidige energiecrisis overgaat tot een volledige productiestop. Nyrstar, dat in handen is van handelshuis Trafigura, heeft wereldwijd zo’n 4.000 werknemers en is vooral groot in lood en zink.

Een van de grootste concurrenten is Glencore, dat eerder in augustus al waarschuwde dat de productie van zink in gevaar kon komen als gevolg van hogere energieprijzen. Volgens financieel persbureau Bloomberg zijn de meeste Europese voorraden van zink, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om staal te beschermen tegen corrosie, ook leeg.

Naast zinkproductie telt Nederland nog een aantal andere industrieën die erg gevoelig zijn voor hoge energieprijzen. Vorig jaar legde de grote kunstmestfabriek van Yara in Zeeuws-Vlaanderen, een van de grootste van Europa, tijdelijk een deel van de productie stil in verband met de hoge gasprijs. De Groningse aluminiumproducent Aldel besloot rond diezelfde tijd het meest energie-intensieve deel van de fabriek, de smelterij, definitief te sluiten.