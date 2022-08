Ik loop in een zomers jurkje met mijn jonge zwarte flatcoated retriever langs een opgebroken straat waar werkmannen aan het overleggen zijn. Als ik voorbij loop, valt het gesprek stil. Half anticiperend op wat ouderwets gefluit, hoor ik één van de mannen zachtjes zeggen: „Zo, dat is echt een mooie hond.”

