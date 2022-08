’We hebben platte grappen nodig’

Coupez! Regie: Michel Hazanavicius. Met: Romain Duris, Bérénice Bejo. Lengte: 110 min. ●●●●●

Filmkomedies doorbreken graag de vierde wand met een scène, waarin blijkt dat een acteur wéét dat hij in een film speelt. Dat is al zo oud als de film zelf. De Franse regisseur Michel Hazanavicius weet daar toch een grappige draai aan te geven door een remake te maken, waarin de acteurs weten dat ze zich in een remake bevinden. Zijn film Coupez! is een nieuwe versie van de succesvolle Japanse lowbudget-horrorkomedie One Cut of the Dead (2017) van Shinichiro Ueda. Hazanavicius verstopt dat niet; zo laat hij Japanse namen in het script onvertaald.

De regisseur is een specialist in pastiches en komedies, die een eclatant succes haalde met zijn zwijgende film The Artist (2011). Coupez! is een komedie over een doorgedraaide regisseur, die aan een zombiefilm werkt op een locatie die niet pluis blijkt te zijn. Vervolgens krijgt de film een knap uitgewerkte wending met vele dubbele lagen. Voor Hazanavicius is er geen groot verschil tussen een pastiche en een remake. „Coupez! begint als een soort pastiche op een slechte B-film, die tegelijkertijd is bedoeld als parodie”, vertelt hij tijdens het filmfestival van Cannes. „The Artist was ook een pastiche en een stijloefening, maar dat was een hommage aan de zwijgende film en zeker geen parodie.”

De grap van Coupez! draait erom dat de film gedraaid moet worden in één lange, virtuoze take. „Het scenario zit zo slim in elkaar, dat ik het gevoel had dat ik me kon veroorloven om als tegenwicht nogal domme en platte grappen te maken. Een film met alleen infantiele grappen kan de kijker achteraf een beetje een schuldgevoel geven: wat ben ik toch een onvolwassen persoon dat ik nog steeds om zulke humor lach. Als de film verder slim in elkaar zit, is dat schuldgevoel meteen weg.”

Is er nog wel een plaats voor een uitbundige en soms platte komedie, terwijl er zoveel nijpende problemen zijn in de wereld? Daarover maakt Hazanavicius zich geen grote zorgen. „De films waardoor ik filmmaker wilde worden waren ook vaak komedies. Voor mij is komedie echt een nobele professie. Het is zo belangrijk voor mensen om af en toe te lachen.”

De film spot met de vele theorieën over de diepere lagen van het zombiegenre: zombies zouden een symbool zijn voor hersenloos consumentisme en kapitalisme. „Misschien zit daar wel wat in. Maar de personages in de film praten daarover, terwijl ze er hoogstens één Wikipedia-pagina over hebben gelezen. Over zombies is zoveel geschreven, maar zombies zijn ook gewoon goede monsters. Misschien heeft het zombiegenre ook weer niet zoveel betekenis. Train to Busan van Yeon Sang-ho is een fantastische zombiefilm. Ik was doodsbang toen ik die film zag. Ik ben wat minder geïnteresseerd in de vraag of die film een boodschap heeft over de uitwassen van kapitalisme.”

Voor Hazanavicius is Coupez! een ode aan het films maken. „Maar ook een ode aan iedereen die iets wil ondernemen met anderen. Mensen kunnen voortdurend conflicten hebben met elkaar. Toch is er ook een moment waarop ze samenkomen om met elkaar iets voor elkaar te krijgen, hoe onvolmaakt hun samenwerking ook mag zijn. Dat vermogen wilde ik vieren.”

