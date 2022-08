Zomerkamp hoeft niet veel te kosten

Een potje Annemaria koekoek als ‘ijsbreker’ op deze warme dag; bij binnenkomst bij het zomerkamp in Rotterdam rennen kinderen gelijk op elkaar af om een rondje te spelen, nog voor ze hun ouders hebben uitgezwaaid.

Hanneke Helmers ziet haar zoon Len (7) in de groep kinderen verdwijnen. „Hij is verlegen, dus ik vind het wel spannend”, zegt ze. Dat is niet te merken aan Len, die al heel serieus als een standbeeld tussen de rest van de kinderen staat. „Thuis heb ik nog een kleintje van drie jaar zitten. Dat was een reden Len op te geven voor het kamp, nu kan ik me de komende dagen focussen op de jongste.”

Sommige kinderen vertellen dat zij niet op vakantie gaan naar het buitenland en het zomerkamp van YMCA hun enige vakantie is. Van ‘bleekneusjes’ werd vroeger gesproken, kinderen uit minderbedeelde gezinnen die nooit de stad verlieten. Op zomerkamp, in de natuur, konden ze aansterken en zich ontplooien.

Zelfontwikkeling staat nog altijd centraal op de kampen, hoewel ze intussen razend populair zijn onder alle lagen van de bevolking, ook onder drukke ouders die de schoolvakanties moeten vullen, zoals Helmers. Voor ouders is het vaak een oplossing voor de lange zomervakantie; even zonder de kinderen, of in ieder geval één van de kinderen. Gamekamp, ponykamp, survivalkamp, taalkamp, het is er allemaal. De prijzen kunnen hoog oplopen, vaak honderden euro’s voor een weekje weg.

Dierentuin

Het dagkamp van YMCA is toegankelijker. Voor 25 euro kunnen de kinderen drie dagen worden vermaakt, mede door de enthousiaste vrijwilligers. Ouders kunnen ook om een financiële bijdrage voor het kamp vragen, dat gebeurt bij YMCA Blijdorp bij ongeveer 10 procent van de deelnemende kinderen.

„De gezinnen die de bijdrage kunnen gebruiken, hebben we vaak al op de radar via andere organisaties. Ze worden bijvoorbeeld door de voedselbank naar ons doorgestuurd”, zegt Rosanne Verhoeven (30), organisator van het driedaagse zomerkamp. „Daarnaast hebben we een aanmeldformulier op onze website. Nadat deze is ingevuld, bellen we altijd met een van de ouders om alles even na te gaan.”

Dit YMCA-kamp vindt plaats rond een scoutinggebouw met grasveld. ’s Middags is ruimte voor wat creatiefs, zoals een raket maken van een plastic fles. Foto’s Walter Herfst

Non-profitorganisatie YMCA zet zich in voor jeugdwerk bij lokale verenigingen en organiseert onder andere zomerkampen op achttien locaties door heel Nederland. Stichting Licht en Lucht in Amsterdam en de Leidse kampeerorganisatie LCKV zijn ook bekende namen voor dit soort zomerkampen. Het kamp in Blijdorp is aan de voet van de dierentuin, bij een klassiek scoutinggebouw: een bruine houten hut, overal tekeningen aan de muur en een groot groen grasveld naast het huisje.

Organisator Verhoeven wordt op de eerste dag ondersteund door acht vrijwilligers – op het kamp zijn 37 kinderen, de jongste 6, de oudste 12. „We hebben ook twee Engelstalige vrijwilligers”, vertelt Verhoeven wanneer alle kinderen zijn gearriveerd.

Vrijwilligers Sean Ives (31) en Manel Drareni (27) zijn een stel. Hij werkt als docent Engels in de buurt, zij is illustrator van kinderboeken. Ze namen vrij om vandaag mee te helpen. „Werken met kinderen is voor ons ontspanning. Dit is eigenlijk ook onze vakantie”, vertelt Ives met een brede glimlach. Hij is afkomstig uit Missouri in de VS, waar hij in zijn jeugd ook deelnam aan de activiteiten van YMCA.

Lees ook: Lekker ouderwets op kamp

De zomerkampen van YMCA hebben een internationaal karakter, zeker in de Rotterdamse wijk Blijdorp. Hoewel de meeste kinderen Nederlands spreken, klinkt ook veel Engels: „Vaak kunnen de kinderen een van de twee talen en daarmee komen we wel uit de voeten. Een eventuele taalbarrière zit eerder bij de ouders”, aldus Verhoeven.

Het is volgens haar van belang buurtscholen langs te gaan om daar de ouders direct te kunnen aanspreken. „Anders is de drempel vrij hoog. Het uitwisselen van gegevens verloopt op de scholen een stuk soepeler dan online.”

Filosofische vragen

Het programma van vandaag is vol. In de ochtend renspellen, daarna pannenkoeken als lunch. In de middag is er een creatieve activiteit: een raket maken van een plastic fles of een sieraad bij elkaar rijgen. Met weinig materialen worden de kinderen vermaakt.

Intussen zijn ze al wat meer aan elkaar gewend en zijn de standaardvragen – „Hoe oud ben jij?” – voorbij. Het is nu tijd voor meer filosofische vragen. „Wat zou je doen als dit je laatste uur op aarde was?”, vraagt het ene kind tussen het knutselen door. „Ik denk gewoon een beetje chillen”, zegt de ander.

Vrijwilliger Amber Ruijzing (22), schilder in het dagelijks leven, mocht voor YMCA naar de internationale conferentie in Denemarken om Nederland te vertegenwoordigen. „In het Verenigd Koninkrijk zijn er kampen gevuld met kinderen van werkloze ouders”, legt ze uit op het trappetje naar de ingang van de scoutingclub. „In Nederland leeft iedereen door elkaar. Het valt niet zo op wiens ouder advocaat is en wiens ouder misschien niet werkt. Dat doet er ook niet toe. Dit kamp is voor iedereen.”

Dat blijkt ook uit de samenstelling van de groep. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat 13 procent van de bewoners in de wijk Rotterdam-Noord, waar Blijdorp ligt, een laag huishoudinkomen heeft. Al komen veel ouders met hogere inkomens ook snel uit bij het zomerkamp.

De warmte begint nu zijn tol te eisen, maar het poeltje in de buurt leent zich goed voor afkoeling. Na wat moddergevechten staan veel ouders al te wachten bij het scoutinggebouw. Het ene kind laat trots het gemaakte kunstwerk zien, het andere stormt tevreden met de vieze kleren op papa of mama af. Een dag plezier hoeft niemand veel te kosten.