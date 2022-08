Verliezend presidentskandidaat Odinga erkent verkiezingsuitslag Kenia niet

Raila Odinga, de verliezende kandidaat van de Keniaanse presidentsverkiezingen, erkent de maandag bekendgemaakte uitslag niet. Dat heeft Odinga dinsdag gezegd in een toespraak in de hoofdstad Nairobi. Oppositieleider Odinga zei dat hij alle „wettelijke en constitutionele mogelijkheden” in wil zetten om de uitslag, die William Ruto aanwees als winnaar, aan te vechten. Hij zei daarbij niet wat dat precies inhoudt, maar analisten vermoeden dat hij de uitslag bij het Keniaanse Hooggerechtshof zal aanvechten, zoals hij eerder succesvol deed in 2017.

Tijdens zijn toespraak richtte Odinga zijn pijlen vooral op Wafula Chebukati, het hoofd van de Keniaanse kiescommissie. Chebukati maakte de uitslag maandag bekend, hoewel vier leden van de zevenkoppige kiescommissie hem niet steunden in zijn oordeel. Zij zijn van mening dat de laatste fase van het stemmen tellen „niet transparant” verlopen is. Odinga verloor de verkiezingen volgens Chebukati nipt: hij behaalde 48,5 procent van de stemmen, terwijl William Ruto 50,49 van de stemmen kreeg toebedeeld. Odinga noemde de door Chebukati bekendgemaakte resultaten „illegaal en onconstitutioneel”; Ruto, op zijn beurt, noemde Chebukati „een nationale held”.

Verkiezingsgeweld

Vlak voor de toespraak van 77-jarige Odinga, die de presidentsverkiezingen voor de vijfde keer verloor, hielden ook de vier leden van de kiescommissie een persconferentie, waarin ze hun oordeel van een dag eerder herhaalden. De verkiezingen in Kenia vonden plaats op 9 augustus, maar het duurde zes dagen voordat de uitslag bekend werd gemaakt. Als Odinga inderdaad naar het Hooggerechtshof stapt en het hof de uitslag ongedaan maakt, moeten er binnen zestig dagen nieuwe verkiezingen worden georganiseerd. Als dat niet gebeurt, wordt William Ruto als president geïnaugureerd.

In 2017 vocht Odinga, die tussen 2008 en 2013 premier van Kenia was, ook al de verkiezingsuitslag aan. Toen verloor hij van de zittende president Uhuru Kenyatta en stelde het Hooggerechtshof hem in het gelijk. Kenyatta won destijds ook de herverkiezingen, maar Odinga had zijn aanhangers daarbij opgeroepen niet naar de stembus te gaan. Destijds ging de betwiste uitslag gepaard met straatprotesten en verkiezingsgeweld. Zeker duizend mensen kwamen daarbij om het leven. Dinsdag riep Odinga in de toespraak zijn aanhangers op kalm te blijven en „het recht niet in eigen hand te nemen”.