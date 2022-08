Veel mensen hebben een guilty pleasure en die van mij heet Vakantieveilingen. Een online veiling waar je van alles kan krijgen, van tuinslangen tot seniorenpassen en tickets voor Plopsaland. Als ik Wibi Soerjadi in het aanbod zie staan – de concertpianist die als jonkie in Carnegie Hall in New York speelde – moet ik denken aan mijn bezoek aan zijn landhuis in Zeist in 2009. Soerjadi had een kür voor een dressuuramazone gecomponeerd en hield die ten doop. Met andere journalisten verbaasde ik me over de vele Disney-knuffels. ‘Virtuoos en excentriek’ wordt Soerjadi vaak genoemd.

Maar kennelijk is hij dus afgezakt naar Vakantieveilingen. Komt het door het overlijden van zijn ouders, zijn tijdelijke gehoorverlies, zijn onfortuinlijke liefdesrelaties, de coronaperiode? Alles bij elkaar genoeg reden. Nieuwsgierig als ik ben geworden bel ik mijn moeder.

„Mam, heb je zin om naar een tuinconcert van Wibi Soerjadi te gaan? Bij zijn Villa Peckedam in Diepenheim.”

„Soerjadi? Wat een leuk idee.”

„Ik moet nog wel even twee tickets zien te winnen.”

De tickets die samen normaal 117 euro kosten, win ik voor 22,50. Ik hijs me in een jurk die voldoet aan de dresscode: touch of pink. Mijn moeder draagt roze lippenstift.

Onderweg maken we een tussenstop in Dieren, om een cello van mijn moeder op te halen, dat scheelt haar veel reistijd. Een kostbaar instrument van een Italiaanse maker. „Kunnen we vast wel kwijt bij de butler van Wibi”, zegt ze.

Maar Wibi heeft geen butler en zijn assistent – een jonge vrouw in een glittertrui – is onverbiddelijk. Niets cello aan de voet. Brandveiligheid voorop, óók in de buitenlucht. Een afgesloten kamer is er niet om de cello neer te zetten. Wel een onbeveiligde schuur. Het gezicht van mijn moeder betrekt. Voorzichtig opper ik om terug naar huis te gaan. „Geen denken aan”, zegt ze. „Na drie uur rijden?” En dus belanden we achter het publiek met de cello aan de voet. Ook van ver is Wibi goed te zien in zijn roze kostuum. „Hij speelt nog altijd goed”, zegt mijn moeder.

Maar hoe zit het nou met die Vakantieveilingen? Om daar achter te komen sluit ik me aan bij de lange rij bezoekers die met Wibi op de foto willen. Een overwegend wit publiek, net als in het Concertgebouw, maar wel van alle leeftijden.

„Ik wil ambassadeur zijn”, zegt Soerjadi als de rij is opgelost. „De klassieke muziek heeft een elitair imago. Met een kleine prijs trek je mensen over de drempel. En het leuke is: vaak leren ze verder, via het Concertgebouw of YouTube. Soms komen ze terug: ik heb zó’n mooie uitvoering van Schubert gehoord, wil je dat eens spelen?” Hij doet het uit idealisme, zegt hij, financieel schiet hij er niets mee op.

De vrouw in de glittertui volgt ons gesprek aandachtig. Even daarvoor heeft Wibi haar, zijn nieuwe liefde, nog alle lof toegezwaaid op het podium.

Danielle Pinedo vervangt voor drie weken Ellen Deckwitz.

●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●