Topman Frans van Houten vertrekt in oktober bij Philips

Frans van Houten vertrekt in oktober als topman van Philips. Dat meldt het van origine Eindhovense elektronicaconcern met hoofdkantoor in Amsterdam dinsdag. De 62-jarige Van Houten is sinds 2011 eindverantwoordelijke bij Philips. Hij wordt opgevolgd door Roy Jakobs, momenteel al werkzaam voor Philips. Hij is nu nog eindverantwoordelijke voor de terugroepactie van slaapapneu-apparaten, die gevaarlijk kunnen zijn voor gebruikers.

Van Houten, Eindhovenaar en zoon van een lid van Philips’ raad van bestuur, werd in 2010 voorgedragen om Gerard Kleisterlee op te volgen als bestuursvoorzitter van Philips. Zijn taak was om de focus meer op gezondheidszorg te leggen. In 2014 zei hij tegen NRC een bedrijf „met te veel vet en bureaucratie” te willen veranderen in twee zelfstandig takken: Lighting en Philips HealthTech. Hij verkocht onder meer de tv- en audiotak, terwijl onder zijn leiding veel werd geïnvesteerd in overnames van bedrijven in de gezondheidstechnologie.

Begin 2021 zei Van Houten tegen NRC dat „Philips op het juiste pad” zat. Het bedrijf stond er „heel goed voor”, Van Houten dacht dat het zorgtechnologieconcern de „komende jaren met 5 à 6 procent kan groeien”.

In juni moest Philips melden dat de slaapapneu-apparaten gezondheidsrisico’s geven, zoals hoofdpijn of ademhalingsproblemen. Het bedrijf zette een kolossale terugroepactie op touw om dik vijf miljoen machines te repareren of vervangen. Van Houten zei tegen NRC dat hij niets wist over de problemen met de slaapapneu-apparaten. Van Houten: „Het kwam pas in het eerste kwartaal van 2021 op m’n bureau.”

