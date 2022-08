PSV doet zichzelf tekort in Glasgow tegen Rangers

In de play-offs van de Champions League heeft PSV dinsdagavond gelijkgespeeld tegen Rangers. In een uitverkocht Ibrox Park in Glasgow werd het 2-2, een uitslag waar vooral de Schotten blij mee zullen zijn.

Het stormachtige begin van Rangers dat was voorspeld bleef aanvankelijk uit. De eerste kans was voor PSV – na drie minuten tikte Luuk de Jong de bal van dichtbij over het doel uit een voorzet van Veerman – en het duurde bijna 20 minuten voordat de Schotten tot een doelpoging kwamen. Vervolgens slaagde Rangers erin de druk wat op te voeren, maar mooie aanvallen en kansen bleven schaars. PSV bleef eenvoudig overeind, brak af en toe uit en maakte na ruim een half uur 1-0 uit een corner.

Doelpuntenmaker Ibrahim Sangaré schreeuwde het uit van vreugde. En begrijpelijk. Onder leiding van de nog onervaren trainer Ruud van Nistelrooij en met nieuwelingen als Luuk de Jong, Xavi Simons en Guus Til won de ploeg de Johan Cruijff Schaal (van Ajax), net als de eerste twee competitiewedstrijden. Maar het zijn de voorrondes van de Champions League die bepalen of het een jaar wordt om naar uit te zien of met frisse tegenzin tegemoet te treden. Voor fans, spelers én voor de penningmeester. Vorige zomer ging het na twee gewonnen voorrondes toch nog mis, tegen Benfica.

Deze zomer hoeft PSV een ronde minder te overleven. Maar de eerste tegenstander, AS Monaco, was er al bijna een te veel. De Franse ploeg creëerde over twee wedstrijden flink meer kansen dan PSV. Het was aan geluk, doorzettingsvermogen en de kopkwaliteiten van Luuk de Jong te danken dat de Eindhovense ploeg zegevierde.

Vlot combinatiespel

Rangers, dat in de vorige voorronde ternauwernood het Belgische Union Sint-Gillis versloeg, is technisch minder dan Monaco. Maar de Schotse ploeg, onder leiding van Giovanni van Bronckhorst, compenseert dat met vechtlust. Zo ondervond ook PSV, dat aanvallende middenvelder Til had opgeofferd voor Erick Gutiérrez. Het tegendoelpunt leek Rangers energie te geven en nauwelijks drie minuten later schoot spits Antonio Colak uit een vloeiende aanval – de eerste – de gelijkmaker binnen.

De tweede helft begon onstuimig. Dat duurde niet lang. Al snel slaagde PSV erin de drift van Rangers onschadelijk te maken met vlot combinatiespel. Dat leidde tot goede kansen, vooral voor de jonge buitenspeler Ismael Saibari. Maar opnieuw richtte Rangers zich op, geholpen door een blunder van PSV-doelman Benítez. De Argentijnse keeper liet een ogenschijnlijk onschuldige stuiterbal (vrije trap van Lawrence) zomaar door de vingers glippen.

PSV liet zich niet van de wijs brengen. De Eindhovenaren bleven vlot combineren en maakten een kwartier voor tijd de verdiende gelijkmaker. Verdediger Obispo kopte hard binnen uit een kopbal. PSV kreeg nog een handvol kansen – eentje uit een schitterende steekbal van Gutiérrez – maar zonder succes.

Volgende week woensdag is de return in Eindhoven. De Champions League is binnen handbereik voor PSV.