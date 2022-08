Philips hoopt met Jakobs op snelle oplossing apneucrisis

Een paar jaar in China werken, daar stak Roy Jakobs veel van op. Het viel hem op dat Chinese leiders zowel rust uitstralen, als agressief zijn. „Dat is omdat ze de tijd nemen om te pauzeren en te reflecteren, maar daarna met 1.000 kilometer per uur vooruitgaan”, zei Jakobs in 2018 tegen managementwebsite MT/Sprout. Het leerde hem zelf sneller te handelen, zei Jakobs.

Als nieuwe topman van Philips mag Jakobs (48) nu inderdaad snel gaan handelen. Het is aan de geboren Kerkradenaar, met Duitse en Nederlandse nationaliteit, om de apneu-affaire zo snel mogelijk op te lossen. Die heeft het zorgconcern in een diepe crisis gestort. Jakobs was de afgelopen tijd al verantwoordelijk voor de terugroepactie van de schadelijke apparaten.

Jakobs, die weinig bekend is en nauwelijks interviews heeft gegeven, studeerde bedrijfseconomie in Nijmegen en Bologna, en behaalde een master in marketing. Met die diploma’s op zak maakte hij de afgelopen decennia carrière bij een handvol beursgenoteerde bedrijven: hij had tussen 2000 en 2005 managementfuncties bij Shell, stapte daarna over naar Reed Elsevier en kwam in 2010 naar Philips.

Groeikansen

Daar doorliep hij allerlei afdelingen van het bedrijf, van de strategieafdeling bij de lampentak (inmiddels afgesplitst) tot hoofd van de afdeling Midden-Oosten en Turkije. Hij raakte in dat werelddeel overtuigd van de groeikansen in Saoedi-Arabië voor Philips. Hij vroeg de hele raad van bestuur om langs te komen in het land, om de laatste twijfels bij hen weg te nemen. „Seeing is believing”, zei Jakobs – die niet vies is van managementuitdrukkingen – daarover tegen MT/Sprout.

Tussen 2015 en 2018 leidde Jakobs een consumentenelektronicadivisie van Philips in Shanghai. Hij wilde China graag beter leren kennen en was daarom bewust daar gaan werken. „Het is een gigantische markt”, zei hij wederom tegen MT. „Ze hebben er een ecosysteem om voor de hele wereld dingen te bouwen en alles wat er op de markt komt wordt razendsnel gekopieerd.”

Nu mag Jakobs op het hoofdkantoor in Amsterdam Philips erbovenop gaan helpen. Dat hij ervaring heeft met de huidige problemen vanwege de terugroepactie die hij leidde, is een belangrijke pre, stelde voorzitter van de raad van commissarissen Feike Sijbesma dinsdag.