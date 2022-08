Oud-premier Australië had in het geheim vijf extra ministerposten

De Australische oud-premier Scott Morrison had tijdens de coronapandemie in het geheim niet drie, maar vijf extra ministerposten. Dat heeft premier Anthony Albanese vandaag bekendgemaakt op basis van nieuwe informatie van het ministerie van Algemene Zaken. „Dit is een ongeëvenaarde ondermijning van onze democratie”, zei Albanese tijdens een persconferentie.

Gisteren werd al bekend dat de oud-premier zich de ministerposten voor Financiën, Volksgezondheid en Grondstoffen had toegeëigend. Vandaag bleek dat hij ook kon beslissen over Binnenlandse Zaken en Economie. Karen Andrews, oud-minister van Binnenlandse Zaken, reageerde geschokt op het nieuws. „Scott Morrison moet zijn ontslag aanbieden en hij moet het parlement verlaten”, zei ze in een reactie. „Dit is absoluut onacceptabel.” Morrison’s opvolger als leider van de Liberal Party, Peter Dutton, vindt niet dat zijn voorganger moet vertrekken.

‘Onnodig’

In een verklaring zegt Morrison dat het in sommige gevallen ‘onnodig’ was de extra ministerposten naar zich toe te trekken. Hij heeft aan zijn collega’s zijn excuses aangeboden. „Ik heb in een crisis ter goeder trouw gehandeld”, zegt hij. Eerder op de dag verdedigde Morrison zijn handelen in een interview met radiozender 2GB. „We moesten een aantal buitengewone maatregelen nemen om waarborgen in te voeren”, zei hij. Hij zegt niet van plan te zijn om te vertrekken.

Als ‘extra’ minister van Grondstoffen heeft Morrison een gasboringsproject tegengehouden, terwijl de zittende minister Keith Pitt juist vóór de boringen was. Morrison zegt dat hij in geen andere gevallen de ministeriële bevoegdheden heeft gebruikt.

Premier Anthony Albanese laat onderzoeken of het legaal is. „Ik zoek verder advies over het gebruik van deze buitengewone bevoegdheden door Scott Morrison en andere voorbeelden ervan.”