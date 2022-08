Opnieuw onrustig bij azc Ter Apel, waar weer honderden mensen buiten moeten slapen

Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel zijn dinsdagavond opnieuw opstootjes en moeten wederom honderden mensen buiten slapen. Dat meldt RTV Noord. Volgens de regionale zender gaat het om driehonderd mensen voor wie in het aanmeldcentrum geen bed beschikbaar is. Slechts eenmaal eerder moesten zo veel asielzoekers deze zomer de nacht buiten het azc in Ter Apel doorbrengen.

Eerder op de avond meldde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat voor een deel van de groep wachtende asielzoekers mogelijk nog een alternatieve locatie kon worden geregeld. Het is nog onduidelijk of dit is gelukt. Het COA was voor NRC niet bereikbaar voor een reactie.

Volgens RTV Noord zijn de autoriteiten rond 21.45 uur begonnen met het verwijderen van tientallen tenten die maandag aan de asielzoekers buiten de poorten werden uitgedeeld. De blauwe tentjes waren door Groningse ondernemers geschonken na een crowdfundingsactie. De tenten zouden niet bijdragen aan een structurele oplossing en de situatie buiten de poort onveilig maken.

Politieinzet

De politie zou voor de actie de beide afritten van de N366 hebben afgezet en in groten getale paraat staan bij het politiebureau in Ter Apel. De politie Noord-Nederland kon donderdagavond niets zeggen over de actie en verwees naar de gemeente Westerwolde, die voor NRC niet bereikbaar was.

De afgelopen nachten sliepen ook al telkens tussen de 150 en 200 asielzoekers in de buitenlucht in Ter Apel. Afgelopen zondag vond buiten de poorten van het terrein eveneens een vechtpartij plaats tussen asielzoekers. Het Rode Kruis besloot hierop het begin augustus geopende servicepunt bij het centrum te sluiten, omwille van de veiligheid van de medewerkers. De hulporganisatie maakte dinsdag bekend het personeel te hebben getraind en woensdag weer open te gaan. Het is onduidelijk of de gebeurtenissen van dinsdagavond gevolgen hebben voor dit besluit.