Ook honden zijn vatbaar voor het apenpokkenvirus. Franse artsen rapporteerden in het medische blad The Lancet de eerste besmetting van het huisdier van een stel uit Parijs; een Italiaans windhondje.

Beide mannen kregen zweren aan hun anus zes dagen nadat ze seks hadden gehad met andere partners. De uitslag breidde zich uit naar andere delen van hun lichaam en vier dagen later voelden ze zich niet lekker, met verschijnselen als vermoeidheid, hoofdpijn en koorts. Een pcr-test wees uit dat beide mannen besmet waren met apenpokken.

Twaalf dagen na hun eerste symptomen, ontdekten ze ook pokkenachtige zweren op het achterlijf van hun hond. Deskundig onderzoek bracht aan het licht dat ook de hond een klein anaal zweertje had. Een pcr-test bevestigde dat het dier eveneens besmet was met het apenpokkenvirus. Een genetische analyse liet vervolgens zien dat het virus-dna dat geïsoleerd was bij een van de eigenaren genetisch volkomen identiek was aan het virus dat was aangetroffen bij de hond.

Hond sliep in bed bij eigenaren

Alles bij elkaar durven de onderzoekers de conclusie wel aan dat de hond virus van zijn menselijke huisgenoten moet hebben opgepikt. Hoe de overdracht precies heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk geworden. Maar het artikel vermeldt dat het dier in bed sliep bij zijn eigenaren.

De Franse artsen wijzen erop dat de hond een actieve apenpokkeninfectie had en daarmee waarschijnlijk ook besmettelijk is geweest voor andere mensen of dieren. Maar omdat de eigenaren vanwege hun eigen ziekteverschijnselen in isolatie zaten, was hun hond in de besmettelijke periode ook niet in aanraking geweest met mensen of dieren. De bevindingen zouden aanleiding moeten zijn om te overwegen huisdieren tijdelijk weg te halen bij positief geteste apenpokkenpatiënten, schrijven de Fransen.

Apenpokken was tot voor kort een endemische ziekte die alleen in Afrikaanse landen voorkwam. De eerste uitbraak van apenpokken buiten Afrika vond in 2003 plaats in de Verenigde Staten en hield verband met de invoer van besmette dieren. Tussen 2018 en 2021 werden twaalf reisgerelateerde apenpokkengevallen buiten Afrika gemeld.

Geïmporteerde zoogdieren

De huidige omvangrijke uitbraak begon in het voorjaar van 2022, toen plotseling veel besmettingen werden gemeld in Europa en elders ter wereld, waarbij geen epidemiologische banden werden gevonden met reizen of geïmporteerde zoogdieren. Het virus verspreidde zich snel via internationale netwerken van mannen die seks hebben met mannen. Nog altijd is dat in deze uitbraak de voornaamste risicogroep.

De Europese infectieziektedienst ECDC meldt dat er in de Europese Unie tot nu toe 14.843 besmettingen zijn vastgesteld in 29 landen.

In Spanje, waar de meeste besmettingen zijn (5.270), zijn twee patiënten aan de gevolgen van de infectie overleden. In Nederland is bij 1.025 mensen apenpokken vastgesteld volgens de laatste update van het RIVM van 11 augustus. Iedere donderdag komen er nieuwe cijfers.

Stigma Neutrale namen voor varianten Internationale experts zijn onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO overeengekomen de verschillende stammen van het apenpokkenvirus voortaan aan te duiden met Romeinse cijfers. Die zullen de tot nu toe gebruikte geografische namen vervangen. De Centraal Afrikaanse stam (ook wel de Congo Bassin-stam) krijgt de naam stam I, De West-Afrikaanse stam wordt voortaan stam II. Die laatste omvat ook twee substammen, waarbij stam IIb verantwoordelijk is voor de grote uitbraak van 2022. Wat de WHO betreft moet er ook nog een nieuwe naam komen voor het virus en de ziekte. De naam apenpokkenvirus stamt uit 1958, toen het virus ontdekt werd, maar voldoet niet meer aan de moderne standaarden voor goede naamgeving, waarbij ieder stigma vermeden dient te worden. De naamgeving van virussen valt onder de verantwoordelijkheid van de International Committee on the Taxonomy of Viruses (ICTV), en die organisatie beraadt zich momenteel over het apenpokkenvirus. De WHO kan zelf nieuwe namen geven aan bestaande ziektes. In het geval van apenpokken heeft de organisatie gekozen voor een open consultatie, waarbij iedereen via een formulier een nieuwe naam kan suggereren. Wanneer daar een besluit over genomen wordt, is nog niet bekend.