OM vervolgt vrouw voor betrokkenheid bij ongeval oud-minister Dekker

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag heeft besloten over te gaan tot vervolging van een 42-jarige vrouw die in juni betrokken was bij een ernstig fietsongeluk van oud-minister Sander Dekker. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM dinsdag na berichtgeving van de lokale omroep WOS. Het OM vervolgt de vrouw voor ofwel het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, ofwel mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.

Voormalig minister voor Rechtsbescherming Dekker (VVD) raakte op 7 juni van dit jaar zwaargewond toen hij op zijn racefiets in het duingebied Solleveld bij het Zuid-Hollandse Monster ten val kwam na contact met de verdachte. Volgens ooggetuigen pakte de vrouw Dekker bij zijn arm, waarna hij over de kop sloeg. Dekker hield vijftien botbreuken aan de val over en lag vijf weken in het ziekenhuis.

Direct na het incident werd de vrouw aangehouden en verhoord door de politie, die ook ooggetuigen hoorde. De politie, die de vrouw in eerste instantie verdacht van poging tot doodslag, zei na het ongeluk dat Dekker door haar „getikt of vastgepakt” was. Na bestudering van alle stukken in de zaak, heeft het OM dus besloten over te gaan tot vervolging. Een zittingsdatum is nog niet bekendgemaakt.