OM legt opnieuw beslag in mondkapjesaffaire, onder meer op woningen en auto’s

De FIOD heeft onder leiding van het OM dinsdag opnieuw beslag gelegd op diverse eigendommen van de drie voormalige bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA), de organisatie die werd geleid door Sywert van Lienden, Camille van Gestel en Bernd Damme. Dat schrijft het OM op zijn website. Het gaat om onder meer financiële tegoeden, auto’s en woningen in Nederland, Luxemburg en Zwitserland.

SHA werd in het voorjaar van 2020 opgericht met als doel om zonder winstoogmerk onder meer mondkapjes naar Nederland te importeren voor zorginstellingen tijdens de coronacrisis. Kort daarna richtte het drietal Relief Goods Alliance B.V. (RGA) op, waarmee zij met de overheid een mondkapjesdeal van 40 miljoen euro sloten.

Hoewel de deal met de overheid via RGA werd gesloten, hielden de bestuurders de schijn op dat de afspraak met het niet-commerciële SHA werd gemaakt. Van Lienden, Van Gestel en Damme hielden gezamenlijk ruim 20 miljoen euro over aan de deal. Ze worden nu verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

Ontslag

Eind juli oordeelde de rechtbank al dat Van Lienden en Damme ontslagen moesten worden als bestuurders van de SHA. Het tweetal mag de komende vijf jaar ook geen bestuurder of commissaris van een stichting worden. Volgens de rechtbank richtten ze, tegen de stichtingsstatuten in, om commerciële redenen de concurrent van SHA op, namelijk de RGA.

Van Lienden liet in een reactie op Twitter weten verbaasd te zijn over het vonnis. Volgens hem had de rechtbank „de uitspraak gedaan zonder kennis te hebben genomen van alle ingebrachte feiten en aangedragen argumenten. 80 procent is bewust niet door de rechter betrokken in het vonnis.” Van Lienden daarnaast in zijn verklaring weten dat de rechtbank het lopende Deloitte-onderzoek naar de deal ten onrechte niet wilde afwachten. Van Lienden zei na de publicatie van dat onderzoek mogelijk in hoger beroep te gaan.