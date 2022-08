Nieuwe VN-klimaatchef wil dat rijke landen meer doen

„We zullen ons niet langer kunnen aanpassen in een wereld die meer dan anderhalve graad opwarmt.” Dat twitterde Simon Stiell, het nieuwe hoofd van het klimaatbureau van de Verenigde Naties, in februari naar aanleiding van een rapport van de klimaatwetenschappers van het IPCC. „Angstaanjagend” noemde hij dat rapport. Als voormalig klimaatminister van het Caraïbische eilandstaatje Grenada weet Stiell waar hij het over heeft. Voor zijn land vormt klimaatverandering een existentiële bedreiging.

De keuze voor Stiell als topman van het UNFCCC, zoals het klimaatbureau officieel heet, is opmerkelijk. Na de Costa Ricaanse Christiana Figueres en de Mexicaanse Patricia Espinosa krijgt het klimaatbureau voor de derde keer een chef uit Midden-Amerika. Ooit had de bureauchef vooral een organisatorische functie, maar mede door de Nederlander Yvo de Boer (2006 tot 2010) kreeg de functie kleur en is het interessanter voor landen om met een eigen kandidaat te komen. Stiell had dan ook stevige concurrentie van de Brit Alok Sharma, die van de klimaattop in Glasgow eind vorig jaar een redelijk succes wist te maken, en van Espinosa’s plaatsvervanger Ovais Sarmad uit het voor de klimaatonderhandelingen belangrijke India.

‘Klimaatopwarming is doodvonnis’

Dat het toch Stiell is geworden, heeft mogelijk te maken met het feit dat hij uit Grenada komt. De kleine eilandstaten spelen in de klimaatonderhandelingen een steeds prominentere rol, zeker ook na de indrukwekkende toespraak van Mia Mottley, premier van het nabijgelegen Barbados, in Glasgow. Zij noemde twee graden opwarming „een doodvonnis” voor alle eilandstaten.

Hoewel Grenada misschien niet meteen door zeespiegelstijging van de kaart geveegd dreigt te worden – zoals bijvoorbeeld Tuvalu, Fiji of de Malediven – zijn de gevolgen van klimaatverandering er nu al goed voelbaar. Het weer wordt extremer, de laaggelegen gebieden lopen vaker onder water en er dreigt door verzilting van het grondwater een tekort aan drinkwater. Landbouw en toerisme, de belangrijkste economische activiteiten van Grenada, komen daardoor in het gedrang. Als milieuminister probeerde Stiell de mangrovebossen te beschermen en toch ruimte te bieden aan de ontwikkeling van het toerisme.

Stiell volgt de klimaatonderhandelingen al jaren van nabij. Hij was onder meer voorzitter van de High Ambition Coalition, een groep rijke en arme landen die pleiten voor meer en snellere reductie van broeikasgassen. Ook spreekt Stiell zich regelmatig uit voor financiële steun aan ontwikkelingslanden, niet alleen zodat zij hun broeikasgassen kunnen reduceren, maar ook om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en schade die de opwarming nu al veroorzaakt te compenseren. In Glasgow zei hij dat de G20, de groep van rijkste landen, „de rijkdom en de technologie bezitten om meer te doen”.

In zijn nieuwe functie geeft Stiell leiding aan zo’n vierhonderd mensen uit honderd landen. Het klimaatbureau, gevestigd in Bonn, bereidt de jaarlijkse klimaattop voor en is, samen met het gastland, verantwoordelijk voor de organisatie. Stiells eerste taak zal zijn om in november de top in de Egyptische kuststad Sharm el-Sheikh in goede banen te leiden.

Dat zal niet gemakkelijk worden, nu de oorlog in Oekraïne een energiecrisis heeft veroorzaakt waardoor zelfs landen met een ambitieus klimaatbeleid terugvallen op steenkool. Daarnaast heeft China het overleg met de Verenigde Staten op het gebied van klimaat opgeschort uit woede over het bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, aan Taiwan. Samenwerking tussen China en de VS, de twee grootste klimaatvervuilers, is essentieel voor succesvolle klimaatonderhandelingen.