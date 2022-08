Nieuw op streaming week 33: She-Hulk: Attorney at Law en Brooklyn Nine-Nine

She-Hulk: Attorney at Law Advocatenserie van Jessica Gao in de Marvel-wereld MCU. Single advocate Jennifer Walters (Tatiana Maslany) is gespecialiseerd in superheldenzaken. Zelf verandert ze te pas en te onpas in een razende groene reuzin. Neef Hulk (Mark Ruffalo) had dezelfde kwaal en wil haar helpen. Maar de ervaring van een man die zijn zelfbeheersing verliest, blijkt toch heel anders te zijn dan een vrouw die dat doormaakt.

Vanaf 18 aug op Disney+, 8 afleveringen.

Brooklyn Nine-Nine (seizoen 8) Achtste en laatste seizoen van de geliefde politiesitcom speelt zich af in de schaduw van Black Lives Matter: de schrijvers besteden veel aandacht aan politiegeweld en de cover-up daarvan. Tegelijk proberen ze de sitcom een waardig afscheid te geven. De onweerstaanbare, puberale rechercheur Jake Peralta (Andy Samberg) worstelt met zijn nieuwe rol als vader. Zijn vriendin Amy (Melissa Fumero) heeft moeite om haar hervormingsplan voor de New Yorkse politie erdoor te krijgen.

Netflix, 24 afleveringen.