Na Brando’s weigering werd Littlefeather uitgejoeld, vijftig jaar later krijgt ze excuses

Excuses, bijna vijftig jaar na dato, voor gejoel. Die heeft Sacheen Littlefeather maandag gekregen van de Academy of Motion Picture Arts and Science, de organisatie achter de Oscars, de filmprijzen.

Littlefeather is een actrice en activiste die afstamt van de inheemse Amerikanen. Ze betrad in maart 1973 het podium bij het rechtstreeks op televisie uitgezonden filmgala. Dat deed ze namens de afwezige Marlon Brando, die voor zijn hoofdrol in het maffia-epos The Godfather de Oscar voor Beste Acteur had gewonnen.

Littlefeather werd uitgejoeld toen ze uitlegde dat Brando de prijs weigerde wegens de slechte uitbeelding van inheemse Amerikanen in films en op televisie én om aandacht te vragen voor Wounded Knee, een belangrijk dorp voor de Sioux-bevolking in South Dakota dat toentertijd door zo’n tweehonderd activisten werd bezet.

Excuses voor de ophef

In een maandag openbaar gemaakte brief excuseert David Rubin, oud-president van de Academie zich voor de „ongerechtvaardigde” ophef die de destijds 26-jarige Littlefeather ten deel viel na haar korte toespraak. Littlefeather reageerde blij verrast: „Ik had nooit gedacht dat ik de dag zou meemaken dat ik dit zou horen”, vertelde ze aan de Hollywood Reporter.

In 2020 vertelde Littlefeather aan de BBC dat ze direct na de toespraak het podium moest verlaten met twee bewakers. Die beveiligers kwamen goed van pas, vertelde ze. Want backstage wachtte haar een zeer boze John Wayne, de Amerikaanse acteur die in zoveel westerns rollen vertolkte. „Wayne was woedend op Marlon en woedend op mij”, vertelde Littlefeather, en zei dat hij haar zelf van het podium wilde halen.

Na het evenement verschenen berichten dat Littlefeather geen echte Native American was, maar dat ze instemde met de toespraak om haar acteercarrière te helpen. Ook werd hardop gespeculeerd dat ze Brando’s minnares zou kunnen zijn. Beweringen die volgens Littlefeather iedere grond misten.