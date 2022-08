Is het een goed idee buiten de zitting het Openbaar Ministerie met de verdachte een akkoordje te laten sluiten over de strafeis? In ruil waarvoor de verdachte afziet van hoger beroep, onderzoekswensen intrekt en geheel of deels schuld erkent? Terwijl de rechter vrij is om daarin mee te gaan, nadat de ‘deal’ is getoetst aan het dossier?

Het is nog niet helemaal het Amerikaanse systeem van ‘plea bargaining’ waarbij de rechter gebonden is aan de deal, maar het komt wel in de buurt. De Nederlandse strafrechters zijn er verdeeld over. Het is een praktijkantwoord op de behoefte aan doelmatiger procederen, vooral nu drugszaken de rechtszaal steeds verder verstoppen. Behalve in de VS bestaat dit middel in tal van Europese landen – eigenlijk is Nederland laat met ‘procesdeals’. Maar de procesafspraak lijkt nu zelf in de problemen gekomen.

Eind juli voelde de rechtbank Noord-Holland in een opvallende uitspraak zich gedwongen in te grijpen in zo'n deal, onder het motto ‘dit kan zo niet’. Hoewel niet met zoveel woorden uitgesproken, twijfelt de rechtbank op voorhand aan de bewijsbaarheid van een aantal ten laste gelegde feiten. Consequentie is dat een strafkorting van twee jaar niet doorgaat.

Sterker, wie het vonnis goed leest, ziet de rechters twijfelen. Zijn we wel goed en volledig voorgelicht? Waarmee meteen de rechtsstatelijke zwakte van dit middel op tafel ligt: de waarheid wordt een onderhandelingsresultaat, een optel- en aftreksom waarin feiten en opportuniteiten even zwaar wegen. Het Haarlemse vonnis toont het mijnenveld waarin de waarheidsvinding belandt, als officier en advocaat de strafrechter niet glashelder weten in te lichten, zoals in dit geval. Voor zwakkere verdachten, overbelaste officieren of, noem hen ‘minder geëngageerde’ advocaten, is de verleiding groot om zaken op deze manier ‘weg’ te schikken en af te dekken. De rechter wordt een stempelmachine, de openbaarheid de dupe.

Uit een indicatief journalistiek onderzoek bleek vervolgens dat de helft van de dertig dit jaar voorgelegde procesafspraken door de rechtbank is afgekeurd. Een hoog percentage, ook als rekening wordt gehouden met zaken waarin de afgesproken strafeis te laag werd gevonden of de overeenstemming niet volledig was. Zeker het kritische Haarlemse vonnis is een gongslag – strafrechters zijn verdeeld. Het antwoord van minister Yesilgöz (Justitie, VVD) op Kamervragen dat procesafspraken geheel overgelaten worden aan het Openbaar Ministerie, overtuigt dan ook niet. Dit gaat over rechtsbescherming, -gelijkheid en openbaarheid.

In Haarlem konden de strafrechters nauwelijks wijs uit het dossier – en de advocaat vond het niet z’n taak om orde te helpen scheppen. De procureur-generaal bij de Hoge Raad kwam al wel in actie. Er ligt een ‘cassatie in het belang der wet’ uit juni, met een overzicht van buitenlandse, soms jaloersmakende regels op dit gebied. In Duitsland mag sinds 1997 een ‘deal-sluitende verdachte’ niet van z’n recht op hoger beroep afzien. Ook mag de verdachte niet de eigen schuldvraag ‘weggeven’. Een procesafspraak mag alleen op de openbare zitting worden gemaakt.

„De introductie van procesafspraken vergt fundamentele afwegingen en keuzes over de inrichting en structuur van het strafproces en de rolverdeling tussen de procesdeelnemers. Daarbij kan de wetgever niet afzijdig blijven”, schrijft procureur-generaal Edwin Bleichrodt. Dat is een waarheid als een koe. Procesafspraken vormen het klassieke dilemma tussen het betere en het goede. Liever waren ze niet nodig. Maar mits transparant en overal gelijk toegepast kan het de strafrechtspleging vooruit helpen.