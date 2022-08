Mezzosopraan én tv-presentatrice Maria Fiselier: ‘In een ivoren toren word ik niet gelukkig’

Ze zong het Wilhelmus op de TT Assen. Deed een duet met volkszanger Tino Martin en een rap van Eminem in de serie Beste Zangers (2018). Nam deel aan de quiz The Connection én zong voor Omroep Max. Maar ze was ook zes jaar lang in vaste dienst bij de prestigieuze Komische Oper in Berlijn, en met ingang van dit seizoen is ze presentator van de klassieke programma’s van AvroTros. In één zin: mezzosopraan Maria Fiselier maakt een dubbelcarrière.

Het was al een aantal jaar een sluimerend dilemma, vertelt Fiselier vanuit Berlijn, waar ze woont met partner Deniz Tahberer, violist bij de Komische Oper, en hun dochtertje van anderhalf. Wat moet je als jonge zanger denken wanneer je vanuit het comfort van je vaste dienstverband bijrollen zingt, terwijl je als freelancer wordt gevraagd voor grotere rollen - die je dan dus moet weigeren?

„Ik zeg eerlijk: tijdens de corona-lockdowns was mijn vaste contract een zegen. Maar ik begon de Komische Oper meer en meer te zien als gouden kooi. Toen ze me tijdens mijn zwangerschapsverlof meedeelden dat mijn contract daarna niet verlengd zou worden, vond ik dat niet erg chique. Maar ik dacht ook: dit is de beslissing die ik zelf nog niet had aangedurfd, maar die ook weer nieuwe kansen biedt.”

Zangersgezin

Maria Fiselier komt uit een muziekfamilie. Vader Frans en moeder Marjolein zijn beiden zanger (en docent), net als haar grootvader, oom Ruud (koorzanger bij DNO) en nichtje Vera. „Er klonk altijd klassieke muziek”, zegt ze. „Misschien ben ik daarom zelf pas op mijn 19de klassiek gaan zingen, voordien richtte ik me op pop en jazz. En ik speelde dwarsfluit, maar zingen was wat ik leuk vond én goed kon, dat gaf zelfvertrouwen. Zelfs de fluitles eindigde vaak zingend – met mijn docente achter de piano.”

Haar muziekdromen reikten ver en hoog, zegt ze. „Wereldroem, grote rollen aan de grootste operahuizen! En ik ben ook nog best ver gekomen. Alleen merk ik dat mijn ambities veranderen. De operawereld is prachtig, maar ook gesloten. Ah, jij bent mezzosopraan? Dan horen daar die en die rollen bij, met dit en dit klankideaal. Ik snap dat het zo werkt, maar ik ervoer het steeds meer als een knellend keurslijf. Ik wil verder denken. Wie ben ik als performer, voorbijgaand aan mijn stemtype? Ik wil me graag breder ontwikkelen; cross-overs zingen, een keer een jazz-album opnemen, tv-programma’s presenteren – nu in Nederland, later misschien in Duitsland. Als dat ertoe leidt dat sommige deuren in de klassieke muziek zullen sluiten: so be it. Gooi me maar van die ivoren toren, ik word daar niet gelukkig. Maar wat ik hoop is dat het een het ander kan versterken.”

Prinsengrachtconcert

Voor AvroTros is Maria Fiselier met ingang van dit seizoen de vaste presentatrice van klassieke tv-programma’s: deze week het Prinsengrachtconcert, in september de Opening Night van het Koninklijk Concertgebouworkest vanuit het Amsterdamse Westerpark, in december de Kerstmatinee: alle initiatieven die klassiek voor een breder publiek willen ontsluiten.

„Of dat werkt? Ik hoop het, maar ik weet het niet. Ik denk wel dat de combinatie van hoge kwaliteit met lage drempels de goede weg is. Lekker met je kleedje in het park zitten, maar dan wel luisteren naar het Concertgebouworkest: dat zijn ideale omstandigheden om een vonk te laten overslaan.”

Op de lange termijn ligt de sleutel naar neer waardering voor klassieke muziek in betere educatie, zegt Fiselier. „Ik ervaar nu zelf in Duitsland hoeveel meer energie erin wordt gestoken. Kinderen komen hier voortdurend in aanraking met klassieke muziek, operahuizen, orkesten en scholen planten overal zaadjes. Dat is in Nederland veel minder zo. Maar in elk geval kan ik als presentatrice nu modereren. De muziek waar ik zo van houd in zijn waarde laten, maar ook het ‘hoge’ en het ‘spannende’ eraf halen door uit te leggen wat er gaat gebeuren, en waar de muziek overgaat. En dan maar hopen dat er iemand denkt: wow, dit is mooi, en ik mag er gewoon van genieten.”

Prinsengrachtconcert, 20/8. Info: , 20/8. Info: prinsengrachtconcert.nl , live op tv om 21:20 uur.