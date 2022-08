Massale vissensterfte in de Oder, maar wat is de boosdoener?

Nog altijd is niet duidelijk wie of wat de massale vissterfte heeft veroorzaakt in de Oder, een rivier van ruim 850 kilometer die ontspringt in Tsjechië en via Polen en de grens met Duitsland naar de Oostzee loopt. Volgens de Poolse brandweer is er sinds eind juli al honderd ton dode vis komen bovendrijven. Vijf vragen over deze milieuramp.

1. Wat is er tot nu toe gedaan om de oorzaak te achterhalen?

In Polen worden monsters van het rivierwater onderzocht op zo’n driehonderd schadelijke stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen. Nadat de Provinciale Inspectie voor Milieubescherming in het Poolse Wroclaw op 28 juli de eerste melding van de dode vissen had binnengekregen, ontdekte ze mesityleen in monsters van het water. Dat is een stof die giftig is voor in het water levende organismen.

2. Wat is mesityleen precies?

Mesityleen wordt onder meer gebruikt als oplosmiddel voor rubber of hars en is zeer giftig voor in het water levende organismen. Als mensen het inademen of doorslikken, kan dat slaperigheid, hoofdpijn, hoesten, flauwvallen en keelpijn veroorzaken. De stof irriteert de huid, de ogen en de ademhaling. In hogere concentraties heeft mesityleendamp een verdovende werking.

Dode vissen zijn ingedamd in een mobiel bassin in het Poolse dorp Krajnik Dolny. Een vis wordt geruimd uit de Oder, nabij de grens met Duitsland. Foto Lisi Niesner/Reuters

3. Dus de boosdoener is gevonden?

Nee, dat is niet zeker. Sinds 1 augustus is er geen mesityleen in het rivierwater meer gemeten. Tot nu toe kan alleen kwik worden uitgesloten als doodsoorzaak. Laboratoria kunnen gericht op stoffen testen, maar er zijn „enkele honderdduizenden organische verbindingen” die de vissterfte veroorzaakt zouden kunnen hebben, zegt wateranalist Wolf von Tümpling van de Friedrich-Schiller-Universität Jena tegen het Duitse weekblad Die Zeit.

Wel zijn er aanwijzingen dat de samenstelling van het rivierwater afwijkingen vertoont. Zo is het zoutgehalte in het water veel te hoog. Volgens Von Tümpling is dit funest voor zoetwatervissen: het is alsof ze ineens in de zee leven, waar ze niet op gebouwd zijn. Maar het hoge zoutgehalte zegt nog niks over de oorzaak van de vervuiling.

4. Hoe reageren de autoriteiten?

Duitse politici hebben boos gereageerd op de Poolse informatievoorziening. Dietmar Woidke, de minister-president van de deelstaat Brandenburg, waar de rivier vanuit Polen Duitsland instroomt, zei tegen persbureau DPA dat de Poolse autoriteiten alleen „druppels” informatie delen.

De Duitse minister Steffi Lemke (Milieu, de Groenen) eiste op televisiezender ARD een volledig en transparant onderzoek naar de oorzaken van de massale vissensterfte. Als dat onderzoek geen resultaten oplevert, zal het volgens haar leiden tot een „enorm verlies aan vertrouwen”. Lemke riep een taskforce in het leven waarin experts uit beide landen zitten om informatie te kunnen uitwisselen.

Vrijdag zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki dat het waarschijnlijk jaren zal duren voordat de rivier zich redelijkerwijs kan herstellen. Hij noemde het „waarschijnlijk” dat „enorme hoeveelheden chemisch afval in de rivier zijn gedumpt”. De Poolse autoriteiten hebben ruim twee ton uitgeloofd voor de gouden tip over de milieuramp. Beide landen hebben mensen opgeroepen om bij het water van de Oder uit de buurt te blijven.

5. Hoe gaat het nu verder?

Laboratoria blijven voorlopig nog wel even monsters van het rivierwater op gifstoffen testen. Het is niet zeker dat dit definitief uitsluitsel zal opleveren.

Ook moet nog nader onderzocht worden hoeveel vissen de ramp overleefd hebben, en wat het lot is van mederivierbewoners als krabben en rivierplanten. De eerste berichten bieden weinig hoop. In Polen zijn dode zeevogels en bevers gemeld. „Het lijkt erop dat alles wat lucht uit het water ademt, is gestorven”, zegt Johannes Giebermann van het landschapsbeheerbureau Frankfurt (Oder) tegen het Duitse weekblad Der Spiegel. „Niet alleen vissen op grote schaal, maar bijvoorbeeld ook mosselen en slakken. We kunnen de omvang ervan op dit moment niet eens inschatten.”

Wateranalist Von Tümpling hoopt op zijn beurt dat de overgebleven vissen een „begin van een nieuw ecologisch evenwicht” kunnen vormen.

Correctie (woensdag 17 augustus 2022): In een eerdere versie was de naam van Dietmar Woidke, minister-president van de deelstaat Brandenburg, verkeerd gespeld. Dat is hier aangepast.