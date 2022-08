Libanese man die bankpersoneel gijzelde zonder aanklacht vrijgelaten

De Libanese man die vorige week zes mensen gijzelde in een bank in Beiroet, is vrijgelaten nadat de bank de aanklacht heeft laten vallen. Dat melden internationale persbureaus. De 42-jarige Bassam al-Sheikh Hussein bedreigde donderdag urenlang klanten en bankpersoneel met een vuurwapen in een bankfiliaal in de Libanese hoofdstad, omdat de bank weigerde een deel van zijn spaargeld uit te betalen.

Al-Sheikh Hussein ging vorige week donderdag naar de bank omdat hij dringend 50.000 dollar nodig had voor de urgente operatie van zijn vader. Hoewel hij zo’n 200.000 dollar op zijn rekening had staan, weigerde de Federal Bank of Lebanon zijn verzoek: sinds het instorten van de waarde van de Libanese pond tegenover de dollar in 2019 geldt afhankelijk van de bank een opnamelimiet van zo’n 300 dollar.

De man verliet de bank en keerde later op de dag terug met een jerrycan benzine, waarmee hij dreigde zichzelf in brand te steken. Ook maakte hij in de bank een machinegeweer buit, waarmee hij meerdere mensen gijzelde. Na zeven uur onderhandelen ging de bank akkoord met het uitbetalen van een deel van zijn spaargeld, waarna Al-Sheikh Hussein de gijzeling beëindigde en werd opgepakt.

Protest

De actie van de man kon rekenen op steun van veel Libanezen. Tientallen mensen verzamelden zich nog tijdens de gijzeling bij de bank en riepen slogans tegen onder meer Riad Salameh, de directeur van de nationale bank die verantwoordelijk wordt gehouden voor de financiële crisis.

Mogelijk volgt in een later stadium alsnog een aanklacht tegen Al-Sheikh Hussein. De man moest bij het verlaten van de gevangenis zijn adres laten registreren en kan worden opgeroepen voor verdere ondervraging door de openbaar aanklager. Volgens de advocaten van Hussein heeft zijn familie de door de man opgenomen 35.000 dollar ontvangen.