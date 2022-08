Johan Derksen begint de oorlog tussen de voetbalshows met nieuwe tanden

Johan Derksen heeft nieuwe tanden. Dat was het eerste wat me opviel bij de seizoensopening van Vandaag Inside op maandagavond. En mij niet alleen. De eerste kijkersvraag aan presentator Wilfred Genee was of Derksen soms op vakantie in Turkije was geweest en zich daar een gebit had laten aanmeten. Dat was geenszins het geval, zei Derksen, hij had al twee kronen en die waren aan vervanging toe. In elk geval, hij begint goed voorbereid aan het seizoen. Verstandig, want na twee maanden voetbalvrij en televisievakantie blijkt er ineens een voetbaltalkshow-oorlog te zijn begonnen.

Vorige week maandag zette RTL de aanval in op Talpa’s veelbesproken Voetbal Inside. Het al bestaande programma VTBL is vernieuwd, met nieuwe presentatoren (Simon Zijlemans of Frank Evenblij) en het oude recept van roulerende analisten en gasten. Het programma was nog geen week bezig of er werd al geschreven dat de kijkcijfers „dramatisch” kelderden. En dat klopt ook wel, dat ze daalden, maar ergens bekruipt je het gevoel dat het Talpa zo wel heel makkelijk wordt gemaakt om VTBL weg te spelen. Deze maandagavond begon op precies hetzelfde tijdstip als VTBL een nieuw voetbalprogramma bij Talpa, Veronica offside. Wilfred Genee presenteert het, voor hem betekent dat dus twee voetbalprogramma’s op één avond. Toen hij gisteravond klaar was met VO (Veronica offside) had hij tien minuten om zijn blauwe jasje te verwisselen voor een beige (ik durf niet te zeggen of hij ook van wit shirt wisselde) om VI (Vandaag Inside) te presenteren.

Twee min of meer verse analisten bij VO: oud-voetballers Wesley Sneijder en Andy van der Meijde. De twee zouden elkaar kort voor de uitzending voor het eerst hebben ontmoet, dat wist Rob Goossens eerder op de avond te vertellen bij RTL Boulevard. „En dan zouden ze wel kijken wat ze in het programma zouden doen.” Andy van der Meijde leek wel oprecht blij met zijn plek aan tafel, van Wesley Sneijder weet ik niet helemaal zeker of het voetballiefde is die hem drijft. Drie jaar geleden zei hij nog in het boek over hem, Sneijder, dat het wel heel slecht met hem moet gaan wil hij analist worden. Nou is hij net met zijn trainersopleiding gestopt – boos, want hij vond de cursus niet op maat. KNVB, ook boos, wil hem nu niet eens meer opleiden. Dus ja, zei hij tegen Wilfred Genee , hij had „tijd over”. Dat trainersdiploma overweegt hij nu in Turkije te gaan halen. „Sowieso”, zei hij, gaat hij het „over de grenzen zoeken”. Dat belooft wat.

Ronaldo ging naar huis

Al met al was het gisteravond drie keer een dik uur kijken naar vier mannen die het afgelopen weekend allemaal dezelfde voetbalwedstrijden keken (daar ga ik dan even vanuit, dat ze allemaal gekeken hebben). Hoogtepunt was natuurlijk het echec van oud-Ajaxtrainer Erik ten Hag bij Manchester United. Hij verloor dit weekend wéér en flink ook, terwijl de echt moeilijke wedstrijden nog moeten komen. Lachen natuurlijk om de straftraining die Ten Hag z’n team vervolgens oplegde, 13,8 kilometer rennen, net zoveel meters als de tegenstander méér had gelopen tijdens de wedstrijd. Verder heeft Ten Hag ook nog een onhandelbare sterspeler, Christiano Ronaldo, die hem geen blik waardig gunt en na een wissel prima op huis aangaat terwijl de wedstrijd nog niet is afgelopen. Dat was smullen natuurlijk.

Dikke kans dat een van de drie voetbaltalkshows moet sneuvelen. VI zal het niet zijn, dat programma overleeft echt alles. De VI-mannen deden niet eens moeite om iets lullig te zeggen over VTBL. Het enige dat René van der Gijp erover had op te merken, ging over de eeuwige polo van analist Jan Boskamp en het „Wibra-T-shirtje” van analist Theo Janssen. En dat was brullen natuurlijk.