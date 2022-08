‘In het land de laatste druppels verdelen terwijl we de Rotterdamse haven met heel veel water doorspoelen’

De woordvoerders van het Rotterdamse havenbedrijf beginnen spontaan te lachen aan de telefoon. Wat zij ervan vinden als ooit de Nieuwe Waterweg zal worden afgesloten? „Wat dacht u? Wij zijn trots op onze open haven, het is een belangrijk voordeel ten opzichte van onze concurrenten.”

Het afsluiten van de Nieuwe Waterweg is een plan dat af en toe opduikt. Bijvoorbeeld als het droog is in Nederland en zout water het land binnendringt. Zoals nu.

Watermanagers doen hun best het zoute water te weren. Ze leggen de boeren beregeningsverboden op. Sturen zoet water uit het Noordzeekanaal naar het westen. Zetten bellenschermen in om het zoute water tegen te houden. Sturen water uit de Lek in de richting van de Hollandse IJssel die dreigt te verzilten.

En dat terwijl bij Hoek van Holland in droge tijden bijna evenveel zoet water de zee in stroomt als er bij Lobith binnenkomt. „Dat water kunnen wij goed gebruiken”, zeggen waterschapsbestuurders Louis van der Kallen en Claude van Dongen, tevens boer, van waterschap Brabantse Delta. „Wij zijn in het land de laatste druppels water aan het verdelen terwijl we bij Rotterdam met heel veel water de haven doorspoelen.”

Watersnoodramp

Ook waterschapsbestuurder Hans Middendorp van het Hoogheemraadschap van Delfland maakt zich sterk voor het sluiten, desnoods af en toe, van de Nieuwe Waterweg. „Als het water niet meer bij Hoek van Holland de zee in stroomt, hebben we voldoende water om het in de richting van de zuidwestelijke delta te sturen. Dat zou een heleboel schelen.”

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd besloten enkele zeearmen af te sluiten en daarmee de kans op een Watersnoodramp zoals in 1953 te verkleinen. De Nieuwe Waterweg bleef open met als belangrijk argument dat de haven van Rotterdam bereikbaar zou blijven. „Sindsdien is er veel veranderd”, zegt Middendorp. „De meeste schepen komen niet eens meer voorbij Maassluis.”

Inderdaad vindt tegenwoordig de helft van de overslag in de haven plaats op de Maasvlakte voor de kust. En als je de waterweg ter hoogte van Vlaardingen, bij de Beneluxtunnel, sluit, dan schaadt dat nog maar een kwart van de havenactiviteiten. De binnenvaart zou er veel meer last van krijgen. Er waren in de jaren vijftig echter ook andere redenen om de Rijnmond open te houden, aldus een woordvoerder van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). „Omdat het teveel aan rivierwater ergens weg moet kunnen.” Ook waren „negatieve consequenties” voor milieu, rivierbodems en grote havens.

Maeslantkering straks mogelijk niet meer voldoende

Nadenken over de Nieuwe Waterweg is een kolfje naar de hand van medewerkers van het Deltaprogramma. Wat op langere termijn moet gebeuren met de Waterweg, die sinds 25 jaar bij storm op zee kan worden afgesloten met de beweegbare armen van de Maeslantkering, is onderwerp van studie. Vooralsnog „wegen de voordelen van het sluiten van de Nieuwe Waterweg niet op tegen de nadelen”, zegt Jos van Alphen, medewerker van de Deltacommissaris. Niet alleen zal de scheepvaart hinder ondervinden, ook kun je relatief gemakkelijk water op zee lozen wanneer de grote rivieren veel water aanvoeren, en is het onder normale weersomstandigheden prettig om met dat rivierwater zout tegen te houden.

De voordelen van afsluiten zouden in de komende decennia natuurlijk wel zwaarder kunnen gaan wegen als de zeespiegel blijft stijgen en overstromingen moeten worden voorkomen. De huidige Maeslantkering is vermoedelijk niet berekend op het frequent tegenhouden van grote hoeveelheden zeewater. Dan komt, aldus Van Alphen, de bouw van een nieuwe kering dichterbij, die dus ook in tijden van droogte het zoete rivierwater kan vasthouden. Net als het sluizencomplex in IJmuiden voor het achterliggende Amsterdam. Woordvoerders van minister Harbers vullen aan: „Een vaste waterkering plus zeesluizen zoals die in IJmuiden vormen een aantrekkelijke optie om het zoetwater binnen te houden in tijden van extreme droogte. Echter, naast deze keringen zou je nog grotere infrastructuurcomplexen met pompen moeten bouwen, om het rivierwater in de winter kwijt te kunnen.”

‘Eén van de opties’

Echt aandringen op sluiting van de Nieuwe Waterweg doen de waterschappen niet. De verzilting is nog goed te bestrijden, stellen ze, en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, dat veel te maken heeft met verzilting, vindt het „te simpel geredeneerd” dat met de afsluiting in één klap de verzilting gestopt zou worden. Ook zijn de kosten hoog, bleek eerder uit onderzoek van Rijkswaterstaat, en zou behalve de scheepvaart ook de natuur schade ondervinden; natuur is gebaat bij overgangen tussen zoet en zout water.

Toch is het sluiten van de Nieuwe Waterweg „één van de opties” om, „naast de aanleg van bekkens in het zuiden en oosten van het land”, Nederland van voldoende zoet water te blijven voorzien en de veiligheid te vergroten, zegt Bas Jonkman, hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft. Jonkman herinnert aan een plan van acht jaar geleden van ingenieur Frank Spaargaren, een van de ontwerpers van de Oosterscheldekering: de sluiting van de monding van de Rijn met een sluizencomplex.

Jonkman: „Er komt een moment dat we een besluit moeten nemen over de Nieuwe Waterweg. Het plan is goed voor de waterveiligheid, voor het vasthouden van zoet water en voor stadsontwikkeling achter de dam. Je zou door de afsluiting meer woningbouw in buitendijkse havengebieden kunnen ontwikkelen, en grachten en woonboten. Rotterdam zou meer op Amsterdam gaan lijken.”

