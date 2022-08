In de winter staan veel Britten uren in de rij voor een zomer in een strandhuisje

Zelfs hier aan het strand zie je de klassenverschillen in de Britse samenleving terug, zegt David Caswell half serieus, half als grap. „Daar aan het begin staan de kleinste hutjes voor de arbeidersklasse. Hier heb je de middelgrote hutjes voor de middenklasse. En verderop zijn de hutjes voor de bovenlaag, want daar hebben ze uitklapveranda’s.” David, zeg dat soort dingen niet, maant zijn vrouw Avril, maar ze lacht wel.

De Caswells huren samen met Davids oudere zus Eve Boyle en haar man John voor twee weken een strandhut aan Avon Beach, in het zuiden van Engeland. De huisjes zijn in allerlei tinten blauw geschilderd. Ze hebben hun zonnescherm en een paar parasols vast klaargezet in het zand bij de zee, voor als straks de zon doorbreekt.

Zo’n strandhuisje voor een paar weken zien te bemachtigen gaat er even Brits aan toe als het in de weer zijn met het campinggasje dat ze hebben meegenomen om thee te kunnen zetten. David Caswell heeft midden in de winter uren in de rij gestaan. Op de eerste maandag van januari opent de uitbater van deze rij hutten, restaurant The Noisy Lobster, de huur voor het zomerseizoen. Om vier uur ’s ochtends sluit Caswell aan in de rij, met een thermosfles thee, een paraplu en veel lagen kleren om warm te blijven. „De echte fanatiekelingen staan er dan al uren.”

Zo doen ze het al twintig jaar en de laatste jaren krijgen ze niet altijd het huisje dat ze graag willen. Dit jaar was huisje 68 nog vrij, al hadden ze liever 63 gehad. Binnen heeft Avril haken in de houten muurtjes geschroefd om hun handdoeken en zwemkleding aan op te hangen. Het handige van elk jaar hetzelfde huisje, zegt ze, is dat je die haakjes zo weer in de gaten van vorig jaar kunt draaien.

Foto Justin Griffiths-Williams

Na de pandemie zet de trend in het Verenigd Koninkrijk door om vakantie in eigen land te vieren – ook de chaos op vliegvelden helpt daaraan mee. Volgens onderzoeksbureau Mintel groeien de binnenlandse uitgaven aan toerisme met 9 procent ten opzichte van prepandemiejaar 2019, terwijl de internationale uitgaven 12 procent lager liggen. Een meerderheid van 82 procent van de vakantiegangers zegt de komende twee jaar waarschijnlijk in het land te blijven.

En Britten zijn dol op de zee, dus is de vraag naar strandhuisjes enorm. Ze zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot het symbool van een vakantie aan zee. Langdurige verkoopgegevens worden nergens bijgehouden, maar dat de prijzen stijgen staat wel vast. En gemeentes aan de kust proberen daarvan te profiteren.

Wachtlijsten van twintig jaar

Vorig jaar rekende boekingswebsite Hoo uit dat de gemiddelde verkoopprijzen van strandhuisjes met 41 procent waren gestegen. En voor de huisjes die gemeentes permanent verhuren bestaan jarenlange wachtlijsten. Hoe mooier de locatie, hoe langer de wachttijden; die lopen op tot wel twintig jaar. Eenmaal veroverd gaan de mooiste plekjes over van generatie op generatie.

De hutten die The Noisy Lobster verhuurt, stellen weinig meer voor dan een ruime schuur met achterin een aanrecht en een kastje. Ze zijn alleen voor gebruik overdag; de Caswells komen hier elke dag naartoe met de auto. Een handvol huisjes in deze rij is particulier bezit en die kosten nu zo’n 100.000 pond, omgerekend ongeveer 120.000 euro. De luxere huisjes aan de overkant van de baai – daar kun je in slapen – zijn daar een veelvoud van waard: bijna 600.000 euro. In één keer betalen graag, want geen hypotheekverstrekker geeft er een lening voor.

Foto Justin Griffiths-Williams Foto Justin Griffiths-Williams Foto’s Justin Griffiths-Williams

Voor huisje 113 ligt Graham Reed in een loungestoel. Hij is vorig jaar met pensioen gegaan. De peddelplank waar hij net mee is weggeweest ligt op het zand, fietsen staan tegen de muur. Hij woont met zijn vrouw in de buurt. Ze hebben het hutje in september vorig jaar gekocht, via via hoorden ze dat het in de verkoop kwam. Hoeveel Reed heeft betaald, laat hij liever in het midden. „Verderop is er net eentje weggegaan voor 120.000 pond.” Ze hebben het huisje opnieuw geverfd in fris mintblauw, de kleurcode bepaalt het management van The Noisy Lobster.

Reed is een beetje achterdochtig omdat Britse journalisten hier vaak met een vooringenomen vraag komen, zegt hij. Waarom zou je in vredesnaam zo veel betalen voor een keet? „Dan krijg ik het lastig uitgelegd. Het is een manier van leven.” Hij zwemt bijna elke dag zijn vaste rondje langs een stel gele boeien, daar verderop in zee. „Deze plek maakt me kalm. Hier kan ik ontspannen.”

Gemeente wil profiteren

The Noisy Lobster is een van de weinige bedrijven die strandhuisjes verhuren – meestal gebeurt dat particulier of doen gemeentes het beheer. En het lokale bestuur van Bournemouth, Christchurch en Poole, waar meerdere stranden onder vallen, grijpt de populariteit van de hutten aan om extra geld te verdienen.

De afgelopen jaren bouwde de gemeente al zo’n 130 nieuwe huisjes aan de kustlijn, die samen zo’n 5 miljoen pond opleverden. Maar begin dit jaar kwamen ze met een wilder plan: de hutten aan zichzelf verkopen. Alle 3.600 strandhuisjes verkopen aan een derde partij zou de gemeente in één klap 54 miljoen pond opleveren. Die derde partij, een special purpose vehicle, zou de aankoop met commerciële leningen betalen, maar wel aan de gemeente verbonden zijn en de exploitatie voor twintig jaar op zich nemen en de opbrengst delen met de gemeente. Zo zouden de huisjes dubbel opleveren.

Foto Justin Griffiths-Williams

Het plan kreeg veel kritiek en begin deze maand bleek dat het er niet meer van komt. De lokale oppositie noemde het „de foutste vorm van casinokapitalisme” van een gemeente die met hulp van investeerders snelle winst wil maken. Inwoners maakten zich zorgen dat de huur van de huisjes zou stijgen en de landelijke volksvertegenwoordiger van het kiesdistrict stelde vragen in het Lagerhuis. Als gevolg kwam de minister van Huisvesting met een brief waarin hij gemeentes dit soort „geniepige constructies” met indirecte eigenaars niet langer toestaat.

Een café met fish and chips



Aan het einde van de baai ligt de Mudeford zandbank waar geen auto’s mogen komen. Er is wel een pontje, een café met fish and chips en er zijn doucheblokken zoals op een camping. Vorig jaar kwam hier een huisje op de markt voor 575.000 pond, nota bene eentje zonder direct uitzicht op zee. Een prijs waar je een huis met vijf slaapkamers voor koopt in Newcastle, smaalde sensatiekrant The Sun, maar dan zonder badkamer of aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.

Gekkenwerk, dat soort prijzen, vindt ook Joe Pearce. „Het komt hier toch neer op kamperen, maar dan iets luxer.” Ze is net met haar man David en hun twee kinderen aangekomen voor een lang weekend in het strandhuisje dat haar opa en oma eind jaren zeventig al kochten van hun volledige spaargeld. Toen voor ergens tussen de 3.000 en 4.000 pond. „Veel geld destijds, maar natuurlijk niet te vergelijken met de prijzen van nu. Zij kwamen hier met mijn vader en zijn broers en ze wilden graag dat zij die fijne Engelse zomervakanties met hun kinderen konden voortzetten.”

Als kind al vond ze dit een heerlijke plek, al was het slapen een beetje afzien. „We sliepen toen op de grond en het zand zat altijd overal.” Een jaar of twaalf geleden hebben ze een nieuw huisje gebouwd en nu is er een zolder waar een stel dikke matrassen ligt. Dankzij een set zonnepanelen hebben ze warm water en in een hoek zit een klein chemisch toilet verstopt.

Foto Justin Griffiths-Williams

In de familie

De meeste strandhuisjes blijven in de familie, zoals ook bij de familie Pearce. Als ze al worden verkocht, is het aan vermogende mensen. Is de strandhuiscultuur aan het gentrificeren? Lastig te zeggen, vindt David Pearce. „Ik heb wel het idee dat er meer geld is op het eiland. Er liggen meer privéboten in de baai. En je ziet dat sommige huisjes beter worden onderhouden.” Voor hun oude buurvrouw die hier elk jaar zo lang woonde als is toegestaan, van april tot oktober, is nu iemand in de plaats gekomen die nooit blijft slapen maar ’s avonds terugvaart naar zijn pied-à-terre in de haven.

Terwijl deze plek juist ’s avonds iets bijzonders heeft, zegt Joe, als de dagjesmensen zijn verdwenen en alleen de bewoners overblijven. Ze drinken samen een glas wijn, praten bij en ’s ochtends worden ze wakker met geluid van de golven. „Als er aan land donkere wolken hangen en wij hier nog droog zitten, zeggen we: kijk ons nou, dit is Mudeford magic.”

Foto Justin Griffiths-Williams Foto Justin Griffiths-Williams Foto’s Justin Griffiths-Williams

Ontstaan van het strandhuisje

Eind achttiende en begin negentiende eeuw trokken rijke Britten naar de kust voor de gezonde effecten van de zee. Ze reden met hun bathing machines, hutten op wielen, het water in. Zo konden ze hun kuisheid bewaren – en het was handig omdat rijkelui vaak slecht konden zwemmen. De strandhuisjes ontstonden als combinatie van die rijdende badhutten en de functionele vissershuisjes die toch al aan de kust stonden. Al snel trok ook de middenklasse naar zee en ontstond de strandvakantiecultuur, waarbij de strandhuisjes fijne beschutting boden voor het wispelturige Engelse weer. Het oudste gemeentelijke strandhuisje werd in 1909 gebouwd en staat in Bournemouth.