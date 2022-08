Estland verwijdert oorlogsmonumenten uit Sovjettijdperk

Estland begint dinsdag met het verwijderen van oorlogsmonumenten die herinneren aan het Sovjettijdperk uit de publieke ruimte. De gedenktekens, veelal bewaard gebleven om de strijd van het Rode Leger tegen nazi-Duitsland te herdenken, zijn volgens premier Kaja Kallas „symbolen van repressie en Sovjetbezetting”. Vlak na de Russische invasie van Oekraïne in februari nam Estland het besluit om alle dergelijke monumenten te verwijderen, omdat deze tot sociale spanningen zouden leiden. Estland werd vanaf de jaren veertig tot 1991 bezet door de Sovjet-Unie.

De verwijderingsactie begint in de grensplaats Narva. Een replica van een T-34 tank van het Rode Leger, aan de rand van het dorp op een verhoging opgesteld met een herdenkingsplakkaat erbij, wordt weggehaald en in het Estse Oorlogsmuseum nabij de hoofdstad Tallinn geplaatst. Deze week worden ook twee andere monumenten uit de plaats verwijderd. Heel Estland moet uiterlijk tegen het einde van het jaar van dergelijke werken ontdaan zijn.

In Narva is niet iedereen blij met de landelijk aangekondigde maatregel. Het stadsbestuur probeerde het verwijderen van de monumenten vorige week nog te verhinderen, met het argument dat het een lokale aangelegenheid betreft. Ongeveer 95 procent van de inwoners spreekt Russisch. Dat is zelfs voor Estse begrippen, waar naar schatting een kwart van de bevolking van 1,3 miljoen etnisch Russisch is, een hoog percentage. Lokale media melden dinsdagochtend dat agenten de plek rondom de T-34 tank hebben afgezet uit „veiligheid”, zodat inwoners en andere geïnteresseerden niet in de buurt kunnen komen tot het voertuig weggehaald is.

Beeldenkerkhof

Het Estse kabinet lijkt daarentegen standvastig in de beslissing. Minister van Buitenlandse Zaken Urmas Reinsalu stelt dat de monumenten in Estland spanningen tussen etnische Russen en Esten aanwakkeren. „Deze monumenten zijn hier opgericht om de herbezetting van Estland te verheerlijken en ze horen niet thuis in onze openbare ruimte.” Volgens minister van Binnenlandse Zaken Lauri Läänemets heeft de staat een taak om de „openbare orde” te waarborgen, en wordt het verwijderen van de monumenten daarom landelijk aangepakt. „Het zou onverantwoord zijn om de lokale overheid deze taak op zich te laten nemen.”

Na de politieke omwentelingen in Oost-Europa en de val van de Sovjet-Unie in de jaren tachtig en negentig, werden nieuwgevormde regeringen geconfronteerd met de kwestie van monumenten die herdachten aan de voormalige bezetter. In veel gevallen werden directe verwijzingen naar de overheerser verwijderd of verplaatst, maar bleven herdenkingen aan oorlogsslachtoffers staan. Zo ook in Estland: in het Kasteel Maarjamäe in Tallinn is een zogeheten ‘beeldenkerkhof’ te vinden, een verzameling van Sovjetbeelden gemaakt tijdens de overheersing. Een gigantisch hoofd van Sovjetleider Vladimir Lenin bijvoorbeeld, standbeelden van zijn opvolger en dictator Josef Stalin en eerbetonen aan hardwerkende arbeiders. Ook steden als Boedapest en Moskou kennen zulke beeldenparken.

Estland poogde al in 2007 een oorlogsmonument uit de binnenstad van Tallinn te halen, omdat het de natie zou verdelen in plaats van verenigen. Rusland was daar niet van gediend - toenmalig voorzitter van het parlement Sergej Mironov sprak van „een poging in de 21ste eeuw om fascisme en neonazisme te legitimeren”. Een reeks Estse organisaties (banken, ministeries, nieuwsmedia) werd vervolgens getroffen door cyberaanvallen, vermoedelijk van Russische afkomst. Het beeld van de Bronzen Soldaat werd alsnog uit de binnenstad gehaald en naar een militair kerkhof verplaatst.