Daniel Kaluuya (‘Get Out’, ‘Nope’): ‘Entertainment kan best diepgang hebben’

Veel mensen geloven volgens acteur Daniel Kaluuya (33) dat een film óf onderhoudend moet zijn, óf diepte heeft. Onterecht vindt de Brit die zijn carrière bewust bouwde op projecten die beide bevatten. Hij is nu te zien in een van de hoofdrollen van de zomerblockbuster Nope van regisseur Jordan Peele. In dit Spielbergiaanse scifi-epos ontdekken zijn personage, de stugge paardentrainer OJ, en zijn zus (Keke Palmer) dat er intergalactische interesse is in het gebied rond hun familieranch.

De film is een spectaculair horroravontuur, maar ook doorspekt met maatschappijkritiek. Onder meer op de hedendaagse hang om alles op beeld vast te leggen en op de neiging om bepaalde mensen uit de entertainmentgeschiedenis te wissen. In Nope heeft een voorouder van Kaluuya’s personage meegewerkt aan een van de allereerste ‘filmopnames’. Hij was de jockey in een befaamde bewegingsstudie van Muybridge uit 1878. De naam van de maker haalde de geschiedenisboeken, maar niemand weet nog wie deze zwarte ‘filmster’ was.

Tijdens een interview dat Kaluuya samen met Palmer geeft in Berlijn over Nope, stelt de acteur dat het „hard werken” is, wil je serieuzere thema’s bespreken én mensen amuseren. En je moet bewust op die combinatie mikken. Kaluuya: „Ik wil dat de vrienden met wie ik ben opgegroeid kunnen genieten van wat ik maak. Ik wil dus niet in arthousefilms zitten waar je tien diploma’s voor nodig hebt om ze te begrijpen. Want voor wie doe je het?”

De acteur, die tegenwoordig ook films produceert en scenario’s schrijft, noemt veel „excellente” kunst ontoegankelijk. „Dan begrijp ik het misschien wel, maar mijn oom die van Steven Seagal-films houdt niet.” Bovendien heeft volgens hem niet iedere kunstenaar de luxe om films te maken die amper publiek bereiken.

Kaluuya, nu een Hollywoodster, groeide op in een arbeiderswijk Noord-Londen. Om de energie van haar snel afgeleide zoon in goede banen te leiden, schreef zijn alleenstaande moeder hem in op jeugd-acteeropleidingen. De acteur stelde ooit dat hij „het product is van kunstsubsidies”.

Zijn talent viel op en hij speelde in en schreef op jonge leeftijd mee aan tienerdramareeks Skins en belandde onder meer in een aflevering van cultserie Black Mirror. Nadat regisseur Peele hem daar had gezien, vroeg hij Kaluuya voor de hoofdrol in zijn horrorkomedie Get Out (2017) waarin een Afro-Amerikaanse fotograaf in de klauwen belandt van de schijnbaar progressieve, maar sektarische witte familie van zijn vriendin.

De film én de posters met Kaluuya’s opengesperde ogen vol angst voor zijn racistische schoonfamilie voelden de tijdsgeest perfect aan. Get Out werd een enorme hit, waarna Kaluuya een klein maar opmerkelijk kwalitatief oeuvre in de VS opbouwde. Zo speelde hij mee in het geëngageerde Black Panther (2018), de eerste superheldenfilm met een bijna volledig zwarte cast. Had hij ook een hoofdrol in de Thelma & Louise-achtige roadmovie Slim & Queen (2019) over politiegeweld én won hij een Oscar voor zijn rol als de vermoorde Black Panther-leider Fred Hampton in het historische drama Judas and The Black Messiah. De acteur slaagde erin de jonge activist zowel zachtheid mee te geven, als een opzwepende, ritmische spreekwijze en fanatieke gedrevenheid.

Kaluuya zorgt er vaak voor dat je als kijker het gevoel hebt dat er van alles broeit in het hoofd van zijn personages, dat gaat van sluimerende verliefdheid (Slim & Queen) tot rancune (Black Panther). Ook stralen zijn personages geregeld een soort tristesse uit. Zoals paardentrainer OJ in Nope, die zich meer op zijn gemak voelt bij dieren, dan in de oppervlakkige filmwereld waaraan hij paarden levert.

Weinig witte regisseurs

Sinds Get Out lijkt Kaaluuya alleen te werken met zwarte of vrouwelijke regisseurs. De acteur noemt het in Berlijn geen „bewuste keuze” om niet meer te werken met witte, mannelijke regisseurs. „Maar wat ik heel bewust doe is mijzelf respecteren. Door mijn houding trek ik alleen mensen aan die er op dezelfde manier over denken. Ik ben overtuigd dat als ik een zwarte man speel, het een driedimensionaal personage moet zijn dat een verhaal vertelt.” Deze eisen willen niet zeggen dat hij alleen grote rollen aanneemt, stelt Kaaluuya. Voor Steve McQueens Widows had hij slechts elf draaidagen, maar zijn personage had verschillende kanten.

Een goed script is trouwens niet voldoende, vervolgt de acteur. „Ik wil ook begrijpen waarom een regisseur een bepaalde film maakt of een verhaal vertelt. En als ik die reden niet geloof, kan ik het niet steunen. Want als acteur help ik met de tijd die ik investeer een regisseur een verhaal te vertellen.”

Kaluuya heeft na al zijn jaren in de Britse en Amerikaanse acteerwereld weinig vertrouwen in het beeld dat de filmindustrie van hem of andere zwarte mensen neerzet. Toen Peele hem vroeg voor Get Out, was hij juist anderhalf jaar gestopt met acteren en overwoog hij de filmindustrie volledig vaarwel te zeggen, bevestigt hij in Berlijn. „Omdat ik de zin er niet meer van inzag. Ze presenteren het als een meritocratie; dat je meer werk zou krijgen naarmate je meer werkt. Maar het vrat aan me dat als ik wilde werken ik me voor moest doen als minder dan ik in het echte leven ben.” De acteur heeft er vrede mee dat hij niet zoveel werkt als anderen, legt hij uit. „Ik ben eerder platzak geweest, dus weet dat ik dat aankan.”

Tijdens het gesprek in Berlijn komt Kaluuya geregeld stellig en serieus over. Dat de acteur ook een andere kant heeft, bleek toen hij afgelopen jaar zijn Oscar in ontvangst nam voor Beste Mannelijke Bijrol, met een speech die eveneens ernst combineerde met entertainment. Na een traditioneel Oscar-eerbetoon aan God, geliefden, collega’s en Fred Hampton grapte de acteur dat hij die avond het leven ging vieren én hoe geweldig en ongelofelijk het was dat zijn ouders seks hadden gehad. Waarna de camera werd gericht op de verbijsterde blik van Kaluuya’s moeder.

Kaluuya liet eerder weten dat hij wel eens zin heeft om in een lichtere en meer humoristische film te spelen. Ziet hij Nope als een stap in die richting? Lacht: „Het gaat de goede kant op. Personage OJ heeft veel aan zijn hoofd, maar de relatie met zijn zus is heel vrolijk en speels.” Vrolijk en liefhebbend zijn voor een camera is tegenwoordig een uitdaging voor hem, vervolgt hij. „Toen ik jeugdtheaterlessen volgde, was ik bombastisch en extravert en kon ik dat ook spelen. Ik heb heel hard gewerkt aan mijn meer ingetogen en stille spel. Maar dat heb ik nu wel wat gedaan.” Tijd voor een nieuwe uitdaging. De zoektocht naar een onderhoudend, diep én vrolijk script kan beginnen.

