‘Eerst vertrekken, en dan nu tonnen betalen om terug te mogen komen’, lacht kapster Zülfiye uit de Afrikaanderwijk

De laatste vijf, zes jaar maken steeds meer Nederlandse klanten een afspraak, zegt Zülfiye Bulut, terwijl ze de net geknipte lokken van Ingrid van Arent in model föhnt. Kapsalon Syl zit midden in de Afrikaanderwijk in Rotterdam, aan het marktplein.

Ze vindt de nieuwe klanten met een Nederlandse achtergrond leuk. Trouwens, de wijk verandert sowieso voortdurend. Dat ging niet altijd soepel: vijftig jaar geleden waren er in de wijk heftige etnische rellen die zich richtten op Turkse gastarbeiders. Er was brede onvrede over verpaupering, de afname van sociale cohesie én sensatiezucht, waardoor de rellen dagen duurden.

In de jaren erna kwam gezinshereniging op gang – vrouwen en kinderen uit Turkije arriveerden in de wijk. Zülfiye Bulut was zo’n kind. Toen ze ouder werd, zag ze gezinnen van Nederlandse afkomst vertrekken naar omliggende gemeenten als Barendrecht of Capelle. „Eerst vertrekken, en nu tonnen betalen om weer terug te mogen komen”, grapt ze. Haar kapsalon Syl begon ze 27 jaar geleden in de multiculturele Afrikaanderwijk – die het nog steeds is.

En weer is er verandering: door de sloop van sociale huurwoningen en oude huizen en de bouw van duurdere nieuwbouwwoningen verandert de samenstelling van de wijk. Dat zal doorzetten, er staat nog veel meer nieuwbouw gepland. En dat is precies de bedoeling. Het stadsbestuur wil hier meer mensen met hogere inkomens, die vaak hogeropgeleid zijn, om zo de wijk te verbeteren.

Hoe pakt dat uit? Dat hangt ervan af aan wie je het vraagt.

Het is net een dorp

Zülfiye Bulut vindt het een prima ontwikkeling. Nieuwe bewoners worden gewoon opgenomen, denkt ze. „Dat zie je toch nu al? Ze zitten bij mij in de stoel.” Ze kent de wijk goed. Zeventien jaar geleden is ze in Barendrecht gaan wonen met haar man. Maar ze is elke dag in haar zaak. „Het is net een dorp.”

Kijk, daar stapt Aysel Ormanoglu binnen op haar witte Crocs – ze was net in haar moestuin. Ze komt niet voor een nieuwe coupe, ze brengt tomaten, courgettes en pepers die ze net oogstte. Ze is 48 en woont al 45 jaar in de wijk. Toen ze arriveerde, waren er nog niet veel Turkse gezinnen. Ze telt hardop: „Wij. De mensen boven ons. Het gezin naast ons. En, o ja, nog een gezin verderop. Vier Turkse gezinnen in onze hele straat.”

Een oudere Nederlandse vrouw ontfermde zich over het gezin. „Zij nam ons mee naar de intocht van Sinterklaas. En de Spido voor een rondvaart. Ze hielp onze moeder. We noemden haar ‘oma’.”

In de jaren daarna kwamen er steeds meer Turkse gezinnen. Lang niet iedereen vond een ‘oma’ om hen wegwijs te maken. Inmiddels heeft een derde van de wijkbewoners een Turkse achtergrond.

De witte Nederlanders die naar de wijk verhuizen, komen niet alleen uit Rotterdam, hoort Bulut. Ze knipt en kapt mensen uit Amsterdam, Utrecht en Dordrecht.

Zie, daar stapt filmmaker Vincent van den Ouden (32) met een grote kuif binnen. Kan hij een afspraak maken? Hij kan meteen in de stoel plaatsnemen, het is vakantietijd en rustig. Wie hij is? „Een gelukszoeker, op zoek naar een beter leven.” Geintje. Hij komt uit Bergen op Zoom en woont hier nu een jaar.

Van den Ouden moest eerst wennen aan al die culturen, al die groepjes, al die drukte. „Pas hier zag ik hoezeer ik verder in een bubbel van hogeropgeleiden en kunstenaars leef.” Hij gaat daarom de wijk steeds meer waarderen. „Leerzaam om te zien dat er veel ándere bubbels zijn.”

Boven: Zülfiye Bulut knipt filmmaker Vincent van den Ouden. Onder: de markt op het Afrikaanderplein.

Als hij in zijn Engelse longcoat door de wijk stapt, valt hij op, beseft hij. Toen hij laatst in een winkel een plastic tasje vroeg, antwoordde de verkoper pesterig of hij als hoogopgeleide zijn linnen tasje vergeten was. „Ja”, zei Van den Ouden. Ze moesten er allebei om lachen.

Hij voelt zich er steeds meer thuis, zegt Van den Ouden. Mensen kennen elkaar hier. En ze gaan hem nu ook herkennen en groeten. Bij het Turkse restaurantje waar hij regelmatig komt, wéten ze nu dat hij voor de weekschotel komt.

Het is juist dat dorpse karakter – je kunt het ook sociale cohesie noemen – dat het stadsbestuur en woningcorporatie Vestia in de Afrikaanderwijk hebben genegeerd bij de sloop van de Tweebosbuurt, zegt Mustapha Eaisaouiyen. Sinds 2019 is hij een bepalend gezicht van het verzet tegen de sloop, en nu SP-fractiemedewerker in de Tweede Kamer. De sloop ging door en op de plek waar 588 sociale huurwoningen stonden (waarvan 524 van Vestia) is nu een grote, open plek met brokken beton. Vrachtwagens rijden af en aan. Er komen 237 duurdere vrije huur- en koopwoningen voor terug.

Een groot deel van de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk is gesloopt. Op de plek van 588 sociale huurwoningen is nu een grote, open plek met brokken beton. Er komen 237 duurdere vrije huur- en koopwoningen voor in de plaats.

Mengen

Het steekt Eaisaouiyen dat het „mengen” van mensen met een hoger inkomen met wijkbewoners die minder te besteden hebben door de overheid als een van de oplossingen wordt gepresenteerd. „Mengen wordt gebruikt als excuus om van sociale huurders af te komen. Die zijn electoraal niet interessant en leggen in het perspectief van de gemeente een zware druk op sociale voorzieningen. Bij de voormalige tram-remise, hier aan de rand van de Tweebosbuurt, had je braakliggend terrein, daar verrijzen nu veel woningen, bijna allemaal in het dure segment. Waarom wordt er niet gemengd?”

Opvallend, merkt hij op, is dat het mengen in de dagelijkse praktijk niet plaatsvindt. „Dat zag je al op de Kop van Zuid en in Katendrecht. Er werd een olievlekwerking verwacht met het aantrekken van rijkere nieuwkomers, dat is niet gebeurd. Wat je krijgt is segregatie binnen de wijk.” In Katendrecht zag hij dat nieuwe, rijkere bewoners hun eigen buurtfeesten organiseerden parallel aan die van de oude, armere bewoners. „Nu al worden de nieuwe nieuwkomers met de nek aangekeken door de vorige nieuwkomers, die denken ‘jullie maken het nu alleen maar duurder’.” Zijn verwachting is dat ook in de nieuwbouwwijk in de Tweebosbuurt straks niet gemengd wordt.

Kroegentocht

Irene (38) en Dorus (39) zuchten diep als de sloop ter sprake komt. Zij wonen in een nieuwbouwhuis aan de rand van de Tweebosbuurt en kijken precies óp de kale vlakte met betonbrokken. Ze snappen heel goed dat het ellendig was voor veel bewoners die hun huis uit moesten, maar vinden de berichtgeving te eenzijdig: in veel artikelen wordt de wijk telkens gereduceerd tot sloopbuurt, zeggen ze. Over de nieuwe bewoners lees je niets.

Het klopt. Irene en Dorus zíjn hoogopgeleid, ze zijn tweeverdieners en ze zijn buiten Rotterdam opgegroeid. Maar ze woonden al twaalf jaar op Zuid voordat ze hier gingen wonen. En hun huis is er niet door een projectontwikkelaar neergezet maar ontworpen door een aantal architecten in samenspraak met een groep actieve bewoners die zich verenigden in een stichting en er jaren intensief mee bezig waren. Die mensen kíézen er bewust voor om hier te wonen, zegt Irene. „Niet alleen vanwege het huis, ook vanwege de buurt. Daar hoor je nooit iets over.”

Ze zien de wijk als hún wijk. Ze gaan met de kinderen naar de speeltuin en de bieb aan het Afrikaanderplein en naar de ijssalon aan de markt. De jongste gaat in de wijk naar het kinderdagverblijf en de oudste zit er op de (gemengde) basisschool. Irene en Dorus hebben met een groepje buren een kroegentocht gehouden door de wijk op zoek naar een stamkroeg – wat nog niet gelukt is.

Café De Buurvrouw in de Rotterdamse Afrikaanderwijk.

Ze zitten in de tuin, hun dochtertje (2) slaapt en hun zoontje Dorian (5) fietst in het gangetje achter de tuinen. Ze tonen een binnentuin, een grote, groene (nu in de zomer wat verdroogde) driehoek binnen het huizenblok, met – als het heeft geregend – een ‘wadi’. Voor de kinderen is dit heerlijk, zeggen ze. Ze kunnen er spelen met de andere buurtkinderen maar niet de straat op rennen.

„Natuurlijk zijn er ook ouders in de nieuwbouwkoopwoningen die hun boodschappen bij Albert Heijn doen en hun kinderen aan de noordkant van de Maas op een witte school doen”, zegt Irene later weer in de tuin. „Maar wij zien juist die ándere buurtbewoners, die wel willen integreren in de wijk.”

Gelderse worst

Toon (79) en Inge (75) Krooswijk, die aan de andere kant wonen, zul je niets negatiefs horen zeggen over nieuwe bewoners als Irene en Dorus. Ze omarmen hen. Ze vinden het alleen vééls te weinig en vééls te laat. Zij wonen in het ouderlijk huis van Toon en zagen hun „keurig nette” buurt een halve eeuw geleden verkleuren en verloederen. De huisarts en de tandarts vertrokken. De slagerij, waar je van die lekkere Gelderse worst kon kopen, verdween. De buurtsuper ook, waar Inge koffiedronk met de eigenaresse.

Ze mopperden, maar keerden de wijk nooit de rug toe. Mevrouw Krooswijk was jarenlang knutsel- en voorleesoma op de basisschool. Bij elke activiteit kon het buurthuis op haar rekenen. En ze zorgde bij elk wijkfeestje voor lekkere hapjes.

Zij zagen vijftig jaar geleden de relschoppers langs hun raam rennen, en daarna galoppeerden politiepaarden door hun straat. Toen afgelopen winter vlak bij hun huis coronarellen uitbraken, kreeg meneer Krooswijk een hartaanval. Mevrouw Krooswijk is ervan overtuigd dat die werd veroorzaakt door een herbeleving van de rellen van vijftig jaar terug. De ambulance kon, vanwege de rellende jongeren, niet bij hun huis komen.

Hun punt is dit: vijftig jaar geleden was er onvrede over te veel buitenlanders die in hun wijk werden gepropt en nu gebeurt precies hetzelfde. Destijds waren het Turkse mannen, nu zijn het (vooral) Oost-Europeanen. Kom maar mee, dan laten we het zien.

Mevrouw Krooswijk loopt voorop, meneer met zijn rollator erachteraan. Ze zien de acht Roemenen nu niet, maar ze wonen er zeker. Daar, samen op één etage. En ze maken toch een pestherrie. Dáár woont een Pools gezin, ook op één etage. En die etage daar is verdeeld in een voor- en achterkamer. Beide delen worden verhuurd voor 1.150 euro per maand, met gebruik van toilet, douche en keuken. Mevrouw Krooswijk vraagt dat gewoon. In een deel woont een stelletje uit Bangladesh, hij maaltijdbezorger, zij studente. Er komt nog 200 euro per maand voor energie bij, vertelden ze.

Er zitten keurige mensen tussen hoor, echt, zeggen ze. Destijds hadden ze ook geen last van de gastarbeiders. „Die mensen hebben zich het schompes gewerkt”, zegt mevrouw Krooswijk. Maar naast alle hardwerkende mensen kwam er een bonte stoet aan mensen naar de wijk die niet altijd, hoe zeg je dat netjes, de leefbaarheid verbeterden. Meneer Krooswijk: „Op z’n Rotterdams gezegd: het gajes werd hier geconcentreerd.”

Ze kunnen een dag vertellen over een halve eeuw aan gekke voorvallen. Over die keer dat een buurvrouw in de tuin zat met haar kind en dat er een liter blik doperwten rakelings langs haar hoofd vloog. En die keer dat een man in de dakgoot stond te masturberen. Het antwoord van de stadsmarinier die ze daarover inlichtten was onvergetelijk. „Daar kunnen we niet zoveel aan doen. Dat is een ándere cultuur”, had hij gezegd.

Mevrouw Krooswijk vertelt over buurtcoaches, stadsmariniers en wijkcoördinatoren die het stadsbestuur door de jaren heen de wijk in stuurde om de boel in het gareel te krijgen: „Die kwebbelen en kwebbelen. Ze vergaderen en vergaderen. Maar verder gebeurt er niets.”

In haar kapsalon zegt Zülfiye Bulut: „Mensen vragen weleens waarom ik niet in Barendrecht een zaak ben begonnen. Het antwoord is simpel. Ik voel me thuis in deze wijk. En het is hier nooit saai.”

Dit is het laatste deel van een tweeluik over de Afrikaanderwijk in Rotterdam.

