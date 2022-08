Een samoerai moet de strijd aangaan met de bruingemarmerde schildwants

Mintgroene kaviaar, zo lijkt het. Achtentwintig halfdoorzichtige eitjes, dicht tegen elkaar aan, afgezet op het blad van een bramenstruik. „De vrouwtjes van Halyomorpha halys, de bruingemarmerde schildwants, hebben zeven eierstokken”, vertelt entomoloog Karin Winkler van Wageningen Plant Research. „Daarmee kunnen ze per keer een pakket van zevenmaal vier eitjes afzetten. Dus je kunt je voorstellen dat die wantsen zich, als ze niet gehinderd worden, behoorlijk snel kunnen voortplanten.” Een nachtmerrie voor fruittelers, die zo hele oogsten kunnen mislopen. Ténzij ze hulp krijgen van een millimetergroot zwart sluipwespje: Trissolcus japonicus, oftewel de samoeraisluipwesp.

We staan in Proeftuin Randwijk, waar onderzoekers van Wageningen University & Research, adviseurs en fruittelers de handen ineenslaan om onafhankelijk onderzoek te doen naar onder andere gewasbescherming – bijvoorbeeld tegen de bruingemarmerde schildwants. Sinds de van oorsprong Aziatische soort eind 2018 voor het eerst in Nederland werd waargenomen, houden fruittelers hun hart vast. „Weinig wantsen zijn zo verwoestend voor appel- en perenbomen als Halyomorpha”, zegt Winkler. „Met z’n zuigsnuit tast hij de bladeren en vooral ook de jonge vruchten aan, die daardoor vervormingen krijgen.” Het vervormde fruit is onverkoopbaar. Ook late aantasting leidt tot problemen, want dat fruit rot eerder.

In Nederland leven meer dan 640 soorten wantsen en ze zijn lang niet allemaal schadelijk voor gewassen, benadrukt Winkler. Integendeel: sommige roofwantsen zijn juist nuttig om planten te beschermen tegen andere insecten. „Eigenlijk zijn er maar twee soorten die écht een plaag kunnen vormen voor de fruitbomen. De inheemse roodpootschildwants en dus deze nieuwkomer.”

Parende bruingemarmerde schildwantsen. Foto Merlin Daleman

Winkler ritst voorzichtig een vierkant tentje van fijnmazig gaas open, waarin nóg weer een tentje zit met daarin enkele bruingemarmerde schildwantsen. „Alles om te voorkomen dat ze ontsnappen.” In de hoek van de binnenste tent zitten twee volwassen wantsen te paren, hun achterlijven tegen elkaar. Ze zijn allebei ongeveer een centimeter groot, en hebben zwart-wit gestreepte antennes, zwart-wit gestreepte poten en een bruin vlekkerig schild, door een zwart-witte zoom omrand.

Hoge temperaturen in de zomer zorgen ervoor dat de wantsen zich sneller voortplanten en ontwikkelen, vertelt Winkler. „Momenteel lijkt het erop dat er in Nederland maar één generatie wantsen volgroeit per jaar, maar uit landen als Italië weten we dat zich bij warm weer ook wel twee generaties in één zomer kunnen ontwikkelen.”

Grijze pakketjes

Over het algemeen komen begin juni de eerste eitjes uit en doen ze er zo’n twee maanden over om te ontwikkelen, vertelt de Franse masterstudent Paul Sicot, die stage loopt in Randwijk. „Maar in ons lab hebben we een klimaatkamer, waar de temperatuur constant wordt gehouden op 24 graden Celsius en 60 procent luchtvochtigheid. Dan heb je binnen een week al jonge wantsen.”

In die klimaatkamer liggen tientallen eipakketjes. Maar lang niet allemaal zijn ze mintgroen: sommige eitjes, of zelfs hele pakketjes, zijn grijs tot zwart. „Dat is het werk van sluipwespen”, vertelt Sicot enthousiast. „Die leggen hun eigen eitjes in de Halyomorpha-eitjes, en voorkomen zo dat deze uitgroeien.”

Eipakketjes met sluipwespen in de klimaatkamer. Foto Merlin Daleman

In Nederland komen zo’n 4.000 sluipwespsoorten voor, die parasiteren op andere insecten. Die worden vaak ingezet als plaagbestrijders. Winkler: „Sommige sluipwespen zijn generalisten, en gebruiken de eitjes van allerlei soorten. Maar je hebt ook specialisten, waaronder de samoeraiwesp. Die kiest bijna uitsluitend de eipakketten van de bruingemarmerde schildwants uit om haar nageslacht in groot te brengen.”

Generalisten parasiteren minder eitjes, en ook minder succesvol. Winker: „De samoeraisluipwesp is veel efficiënter. Die parasiteert vrijwel alle eitjes, en dan komen er binnen twee weken weer nieuwe wespjes uit die ook weer eitjes parasiteren. Zo kom je wel van je plaag af.”

Handig, zo’n natuurlijke bestrijder, maar de vraag is nu of die samoeraiwesp überhaupt voorkomt in Nederland en welke andere sluipwespen bij de wantsenbestrijding kunnen helpen. Winkler: „Om dat te onderzoeken verzamelen we met hulp van citizen science eipakketjes van schildwantsen. We vragen mensen om het aan ons door te geven als ze geparasiteerde eipakketten tegenkomen, we hebben op onze website informatie hoe je ze kunt herkennen. Zelf zetten wij ook eitjes uit onze kweek uit in het veld, om sluipwespen mee te lokken. Die komen op de geur af.”

Dat ‘uitzetten’ gebeurt met papieren stripjes waarop de eitjes zitten vastgeplakt, en die aan de onderkant van boombladeren worden vastgeniet. „De wantsen zelf zetten hun eitjes ook altijd aan de onderkant van het blad af.” Uit voorzorg zijn alle uitgezette eitjes wel een week lang in de koelkast bewaard bij 4°C. „Daardoor trekken de eitjes nog wel wespen aan, maar komen ze sowieso niet meer uit. We willen niet bijdragen aan het nodeloos verspreiden van de wantsen.”

In de eerste lichting onderzochte eitjes zijn nog geen samoeraisluipwespen aangetroffen, en dus blijft de zoektocht voortduren. Winkler: „Als ik onder een boom zit, kijk ik altijd even omhoog, naar de onderkant van de bladeren. Laatst zat ik buiten te lunchen, en zag ik in één oogopslag drie pakketjes. Beroepsdeformatie.”

Schild- of stinkwants Vies ruikend stofje Schildwantsen heten zo omdat hun rug op een ridderschild lijkt. Soms worden ze stinkwantsen genoemd, omdat ze een vies ruikend verdedigingsstofje kunnen afgeven. De bruingemarmerde schildwants lijkt op de inheemse en onschadelijke grauwe schildwants, maar heeft vijf lichte stipjes in een rijtje op zijn schild en een zwart-witte zoom. Bovendien is zijn onderkant egaal, terwijl de grauwe schildwants een gestippelde onderkant heeft. Eipakketten zijn mintgroen en komen vooral voor op fruitbomen en op de trompetboom catalpa, altijd aan de onderzijde van de bladeren. Meer informatie is te vinden op de website van Wageningen University & Research. Daar zijn ook meldingen door te geven.