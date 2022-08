Een ongeloofwaardige bekentenis

Elf uur ’s avonds. Het regent zonder ophouden, de zondvloed komt er aan. Mijn bel gaat. Door het spionnetje herken ik haar silhouet meteen. In al die jaren is zoiets nog nooit gebeurd, dat een verdachte in een moordzaak me thuis opzoekt. Het wijst op intelligentie, een speurneus, of op een nieuwe generatie. Als je online van de ene link naar de andere springt, is mijn adres wellicht op te sporen. Ik laat haar binnen, maar niet verder dan de hal.

„Ik wil een verklaring afleggen”, zegt ze, druipend, en ze zet de kap van haar hoodie af. Billie, de kleindochter. „Je moet het opnemen.”

Ik frons mijn wenkbrauwen, haal mijn telefoon uit mijn zak en start de opname.

„Ik moet het zeggen, ik, Billie Vandevelde, geboren twaalf maart tweeduizendenvijf, ik heb het gedaan, mijn opa vermoord. Mama en ik zijn niet weggegaan die zaterdagmiddag, we zijn in de tuin ruzie gaan maken. En toen kwam Alessandra met Paul naar buiten, de hond heeft me het spijkerpistool gegeven en ik ben naar binnen gegaan omdat ik zo kwaad op hem was, op mijn grootvader, iedereen dacht dat we het zo goed met elkaar konden vinden maar hij heeft mijn mama nooit geholpen en dat kan ik niet begrijpen, nu hij dood is, zal het geld dan toch naar mama gaan. Geloof me dus, ik heb het gedaan. Het was alsof er een licht uitging in mijn hoofd, ik voelde me misselijk, ik had drie dagen niet gegeten en dan vijf plakken bananenbrood, ik wist niet waar ik was, ik tolde, ik wilde oma om een pijnstiller gaan vragen maar plots stond ik in de keuken met een spijkerpistool in mijn hand en ik riep, opa kwam er aan want oma hoort niet goed, vooral ’s avonds, ik heb gewoon geschoten en ben weggelopen, ik heb de deur achter me dichtgetrokken en dat was het. Mama heeft me meegenomen.”

De omerta is niet voorbehouden aan bendeleden die elkaar nooit verklikken

„Je motief?”, vraag ik na dit ademloze betoog.

„Mental health”, ze haalt haar neus op. „Je weet dat ik dat zo belangrijk vind, omdat, omdat …”

„Nee, ik vraag naar je motief, waarom heb je hem vermoord?”

Ze haalt haar frêle schouders op. „Is hij dan vermoord?”, vraagt ze nukkig, „bewijs het.”

Ik zet de opname stop. „Hier schieten we niks mee op, Billie”, zeg ik. „Je doet het om je mama en je oma en Alessandra uit de wind te houden, dat is heel lief, maar…”

„Laat onze familie gewoon met rust! Waarom kom jij binnenvallen met je achterlijke vragen? Waarom geloof je me niet?”

Het is ontroerend hoe ze elkaar beschermen. De omerta is niet voorbehouden aan ruige bendeleden die de politie zo haten dat ze elkaar nog in geen duizend jaar gaan verklikken.

„Billie”, zeg ik, „ik denk dat je rust nodig hebt om afscheid van je opa te nemen.”

„Waarom geloof je me niet?”

„Om de simpele reden dat je vingerafdruk niet op het moordwapen, het spijkerpistool, is teruggevonden.” Ze gaat naar buiten en wordt weggespoeld in de zondvloed.

Volgende week: Het lichaam.