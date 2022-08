Droogte in Nederland houdt aan ondanks verwachte neerslag

De verwachte neerslag van de komende dagen gaat er niet voor zorgen dat de droogte in Nederland voorbij is. Dat staat in de dinsdag gepubliceerde droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW). Volgens de monitor wordt het in steeds meer gebieden in Nederland lastig om voldoende water aan te voeren en aan de watervraag van alle gebruikers te voldoen.

Een ander gevolg van de droogte is dat het waterpeil in de rivieren afneemt. Hierdoor ontstaat hinder voor de scheepvaart. Binnenschepen kunnen niet zwaar beladen worden en bij sluizen ontstaan langere wachttijden. Voor de landbouw heeft de droogte als gevolg dat gewassen minder hard of zelfs niet meer groeien, wat uiteindelijk leidt tot een verminderde oogstopbrengst.

Ook verschillende natuurgebieden staan onder toenemende druk. Het waterschap Vechtstromen heeft in Twente en delen van Salland een verbod ingesteld op het onttrekken van grondwater rond kwetsbare natuurgebieden. Ook is op meerdere plekken een verbod ingesteld op het onttrekken uit oppervlaktewater.

Door de droogte is het neerslagtekort de afgelopen week opgelopen. De komende dagen is regen voorspeld, waardoor de situatie naar verwachting zal stabiliseren. Ook de aanvoer van water in de Rijn en de Maas zal dan naar verwachting wat toenemen.