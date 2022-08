De prijsverhoging was niet genoeg: ‘dit is de duurste Lowlands ooit’

‘We lopen voor met het bouwen en er is geen enkele irritatie te merken, alleen maar glimlachen op de monden. We hebben zelfs tijd voor een crewfeest vanavond.” Festivaldirecteur Eric van Eerdenburg is positief over de eerste editie van festival Lowlands in drie jaar, die vrijdag 19 augustus start in Biddinghuizen. De 60.000 tickets stijf uitverkocht. Lowlands is uit voorzorg iets eerder begonnen met opbouwen, maar het verloopt prima, er is wat tijd over en dus is de sfeer uitstekend onder de crew. Eindelijk, na drie jaar kan het weer. Maar wel tegen een flinke prijs: ondanks dat de tickets dit jaar 35 euro duurder zijn – een weekendje Lowlands kost nu 255 euro – staat de winstgevendheid van het festival onder druk, vertelt Van Eerdenburg via videoverbinding vanuit het Lowlandskantoor.

Eric van Eerdenburg, directeur van Lowlands. Foto Sander Koning / ANP

Aan het begin van het festivalseizoen kampten de festivals met grote tekorten aan materialen en personeel: de sector heeft drie maanden gepiept en gekraakt om alles voor elkaar te krijgen. Daar heeft Lowlands nu niet zo’n last van, zegt Van Eerdenburg, omdat het zo laat in het seizoen plaatsvindt en er minder evenementen tegelijk zijn. Maar waar eerder veel van de mobiele infrastructuur nog werd ingezet bij de test- en vaccinatielocaties van de GGD, worden die rijplaten, aggregaten, portacabins, sanitairvoorzieningen enzovoorts nu gebruikt bij opvanglocaties voor vluchtelingen. De prijzen blijven dus hoog – een verhaal dat binnen de evenementensector wordt bevestigd. Ook energie blijft duur, net als het boeken van artiesten die hun eigen gestegen kosten doorberekenen. Alles bij elkaar zorgt het ervoor dat Lowlands 2022 de duurste Lowlands ooit is - verreweg. Van Eerdenburg: „Ja, reken maar uit: we hebben de ticketprijs met 35 euro verhoogd, en dat was keer 60.000 bezoekers nog steeds bij lange na niet genoeg.” [2,1 miljoen euro, red.]

2023 nog duurder

Het gevolg: volgend jaar zullen Lowlands-bezoekers nog meer moeten betalen, verwacht Van Eerdenburg. „De dieselprijs zakt nu wel iets, maar we weten niet hoe die oorlog gaat lopen. In november gaan we de prijzen voor volgend jaar bepalen en ik verwacht niet dat alles dan weer rustig is. Omdat we dit jaar voor alles veel meer hebben moeten betalen is onze bedrijfsvoering minder gezond dan we hadden gehoopt na twee jaar pandemie. Daarom verwacht ik dat we in 2023 toch weer een stevige prijsverhoging moeten doorvoeren, zeker als de prijzen niet dalen.” Met een grimlach: „En prijzen dalen meestal niet.”

Files voor Lowlands in 2011. Foto Andreas Terlaak

Lowlands, dat in 12 jaar tijd 100 euro duurder is geworden, is niet het enige festival waar de prijzen stijgen. Bij Pinkpop gingen de weekendtickets van 220 euro in 2019 naar 245 dit jaar; Best Kept Secret ging van 184 euro naar 220 euro en bij hiphopfestival Woo Hah! gingen de weekend+campingtickets van 169 euro in 2019 naar 230 euro dit jaar. Ook eten en drinken wordt steeds duurder op festivals. Pinkpop verhoogde de muntprijzen van 2,80 naar 3,20 euro, op Lowlands gaan ze van 2,90 naar 3,30.

„Wij proberen de prijzen zoveel mogelijk in de hand te houden”, zegt Van Eerdenburg. „Normaal stijgt het ticket jaarlijks met 5 euro, soms 7,50, een soort inflatiecijfer. Maar dat gaat niet meer.” Hij is bezorgd dat de jongere festivalbezoekers het straks gewoon niet meer kunnen betalen. „Die zitten al met torenhoge huren, de energierekening knettert omhoog, dat heeft allemaal impact op het bestedingspatroon. Daar gaan klappen vallen, dat weet ik zeker.”

De bedrijfsvoering moet zo efficiënt mogelijk, maar Van Eerdenburg wil niet dat het publiek daar iets van merkt. „De opdracht aan mijn producers is: als je het ergens goedkoper kunt krijgen, dat moet je dat proberen, maar wel met de goede mensen, want daar gaan we niet op beknibbelen.” Personeel is wel te vinden, zegt Van Eerdenburg, met als enige zorg dat ze niet zo goed zijn ingewerkt en de wachttijden bij de bar iets langer zullen zijn. „Dat zijn van die dingen waarvan je op een beetje genade hoopt van je publiek.”

Positief

Angst voor nieuwe coronagolven is er niet meer. „Je merkt alleen dat het niet te verzekeren is, dus artiesten die van ver moeten komen en veel kosten maken, die durven het niet aan. Er zijn daarom ook wat minder Amerikaanse artiesten, omdat het voor hen veiliger is om thuis te blijven. Of die volgend jaar ook wegblijven weet ik niet. Ik denk eerder dat de oorlog in Oekraïne nog wel wat roet in het eten gooit. Ook in dat land, en in Roemenië en Polen, zijn heel grote festivals en die zijn onderdeel van de calculaties die Amerikaanse bands maken om een tour rendabel te krijgen. En ook Brexit blijft een logistieke bummer.”

Evengoed is Eric van Eerdenburg positief over de toekomst van Lowlands: „We zitten erin voor de lange termijn, niet voor kortetermijnsuccesjes – je ziet in de Netflix-documentaire over Woodstock 99 hoe dodelijk het kan zijn als mensen zich uitgebuit voelen. Ik verwacht niet een heel andere festival dan voorheen, wel een uitbundig festival. Je ziet hoe het ging bij Down the Rabbit Hole, Best Kept Secret en Pinkpop, iedereen is heel blij dat het weer kan. We zitten in de entertainmentindustrie, je wilt gewoon dat mensen een goeie tijd hebben.”

