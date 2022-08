Achter de linies op de Krim ligt zelfs de munitie niet veilig

Wéér ontploffingen op de Krim, ditmaal op twee locaties binnen één dag.

Dinsdagmorgen ontplofte met een doffe dreun een munitie-opslagplaats bij het dorpje Majske in het noorden van het door de Russen bezette schiereiland. Volgens Sergej Aksjonov, het door Moskou aangestelde hoofd van de Krim, vielen er twee gewonden. Omdat felle brand voor steeds nieuwe detonaties zorgde, werden omwonenden in een veiligheidszone van vijf kilometer rond het depot geëvacueerd.

Uit beelden van ooggetuigen blijkt dat zich explosies voordeden in een groot gebied rond het dorp – dicht bij een belangrijk knooppunt van spoorwegen. Nadat de afgelopen weken tientallen munitiedepots werden vernietigd, lijken de Russen de granaten verder in het achterland op te slaan. Maar ook daar ligt de munitie niet veilig. Enkele uren na de aanval bij Majske meldden Russische media dikke rookwolken boven de luchtmachtbasis Hvardijske even ten noorden van de provinciehoofdstad Simferopol. Over slachtoffers en de omvang van de schade (op de basis zijn onder meer grondaanvalsvliegtuigen Soe-24’s en Soe-25’s gestationeerd) was dinsdagmiddag weinig bekend.

Het was de derde keer dat het schiereiland werd getroffen, de aanvallen hebben van de door Rusland bezette Krim een nieuw front gemaakt.

Vorige week werden minstens acht Russische gevechtsvliegtuigen vernietigd bij een aanval in Novofedorivka, aan de kust. Toen nog lieten de Russische autoriteiten weten dat de explosies waren veroorzaakt door slordige omgang met de brandvoorschriften. Dit keer sprak Moskou echter van „sabotage”, een lezing die door een anonieme Oekraïense regeringsbron tegenover The New York Times werd herhaald.

Volgens de bron zou de aanval bij Majske het werk zijn van Oekraïense elitetroepen die opereren achter de linies. Daarmee zal het speculeren over ándere oorzaken – zoals nieuwe Amerikaanse raketten met een bereik tot 300 kilometer voor de aan Oekraïne geleverde HIMARS-systemen – niet ophouden.

Ontvangen als familie

Feit is dat Oekraïne er telkens in slaagt om strategische doelwitten achter de linies te vinden en te treffen. Daarbij spelen Amerikaanse inlichtingen waarschijnlijk een cruciale rol – maar niet altijd. Vorige week berichtte de Russische oorlogscorrespondent Sergej Sreda op Telegram over een bezoek aan een hoofdkwartier van de Russische huurlingenfirma ‘Wagner’ in het plaatsje Popasna. „Ik werd als familie ontvangen”, schreef Sreda bij een foto van hemzelf, gearmd met van vier gewapende, gemaskerde mannen. Blunder: links op de foto is een bord met een adres te zien. Afgelopen zondag werd de basis getroffen – volgens Oekraïense twitteraars door HIMARS-raketten. Hoeveel slachtoffers daarbij vielen is niet duidelijk. De Oekraïense gouverneur van de regio Loehansk, Serhi Hajdaj, sprak in een interview over „ongeveer 100” gedode huurlingen. Geruchten over de bij de aanval mogelijk gedode Wagner-eigenaar Jevgeni Prigozjin kon Hajdaj „helaas” niet bevestigen. Wel zijn er verschillende van zijn directe plaatsvervangers omgekomen, aldus de gouverneur. Als dat inderdaad waar is, dan is Wagner een zware slag toegebracht.

De aanval staat bepaald niet op zichzelf. In de afgelopen maanden heeft de Oekraïense artillerie verschillende Russische commandoposten vernietigd. Als gevolg daarvan zijn meerdere Russische generaals gesneuveld. Uit de zuidelijke stad Cherson, die onder steeds grotere druk komt te staan van het Oekraïense leger, zouden volgens geruchten verschillende Russische stafofficieren intussen zijn vertrokken.