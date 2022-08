Zelfs de megawinst van Shell valt in het niet bij de winst van Saudi Aramco

Shell verdiende in het tweede kwartaal 11,5 miljard dollar (11,2 miljard euro). Bij ExxonMobil bleef er van april tot en met juni bijna 18 miljard over. Kinderspel, liet Saudi Aramco afgelopen zondag zien. Het Saoedische oliebedrijf boekte in 91 dagen een winst van maar liefst 48,4 miljard dollar.

Ten opzichte van het nettoresultaat van vorig jaar betekent dit bijna een verdubbeling. De oorzaken van de winstgroei zijn over de hele wereld dezelfde: hogere olie- en gasprijzen, meer productie en groeiende winst op de bewerking (raffinage) van de ruwe olie zorgen voor recordrendementen.

Groot verschil is dat Aramco zijn aandeelhouders niet direct extra laat profiteren van de gouden tijden. Het dividend blijft voor het derde achtereenvolgende kwartaal met 18,8 miljard dollar gelijk. Bij de Amerikaanse en Europese bedrijven ging het dividend ook niet (veel) omhoog, maar werd wel voor veel miljarden dollars aan eigen aandelen ingekocht. Aantrekkelijk voor de belegger, want zo stijgt ‘automatisch’ de winst per aandeel.

Dat terugkopen ligt bij Aramco niet voor de hand, omdat de meeste aandelen (ruim 90 procent) in handen van de staat zijn. In december 2019 ging het bedrijf weliswaar naar de beurs, maar toen werd slechts 1,5 procent van de aandelen aangeboden. Toch leverde dat kleine plukje bijna 26 miljard dollar op: de waarde van het hele concern kwam daarmee op 1.900 miljard dollar. Inmiddels is de beurskoers opgelopen. Zondag sloot het aandeel op 40,45 riyal, wat gelijk staat aan bijna 11 dollar. Bij de beursgang in 2019 kostten de aandelen nog 32 riyal.

Lees ook: Oliebedrijven oogsten volop kritiek met miljardenwinsten

Blijvend hoge prijs

De verdiensten van Aramco zijn cruciaal voor het financiële welzijn van het land. Hoge winstmarges van de olieproducent zijn direct zichtbaar in de groeicijfers van de nationale economie. Voor dit jaar verwacht het Internationaal Monetair Fonds dat de economie met 7,6 procent stijgt, wat door geen enkel land wordt geëvenaard. Veel landen worstelen juist als gevolg van de hoge energieprijzen met stagnerende groei en inflatie. Over de eerste zes maanden van dit jaar boekte Aramco een winst van bijna 90 miljard dollar.

Op één dag na is de olieprijs in het tweede kwartaal niet onder de 100 dollar per vat geweest. Inmiddels ligt het prijspeil lager, deze maandag was een vat (Europese) Brent bijvoorbeeld ruim 93 dollar waard en dat heeft alles te maken met somberder economische prognoses. Toch verwachten weinig analisten dat de olie snel veel goedkoper gaat worden en dat komt vooral door het relatief lage aanbod. En de dreigende schaarste van energie als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne zorgt ook voor extra spanning.

„De wereld roept om betrouwbare energie”, zei bestuursvoorzitter Amin Nasser van Aramco zondag, „en wij beantwoorden die roep.” Klimaatprobleem of niet, Nasser gaat „voor de rest van dit decennium” uit van meer vraag naar fossiele brandstoffen.

Om aan die stijgende vraag te kunnen voldoen, schroefde Aramco zijn investeringen in de eerste zes maanden van het jaar met 8 procent op tot 17 miljard dollar. In 2022 denkt het bedrijf, goed voor bijna 10 procent van de wereldproductie, uit te komen op zeker 40 miljard dollar aan investeringen.

Veel geld, maar de stijging van de productiecapaciteit gaat geleidelijk. Pas over vijf jaar verwacht Aramco op een maximale productie van 13 miljoen vaten per dag uit te komen, 1 miljoen meer dan op dit moment het maximale is. Om de prijs hoog te houden, produceert Saoedi-Arabië momenteel zo’n 10,5 miljoen vaten olie per dag.