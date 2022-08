Voormalig Myanmarese leider Aung San Suu Kyi opnieuw veroordeeld tot zes jaar cel

De vorig jaar afgezette Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstaf. Dat heeft een rechtbank in het door het leger geregeerde land maandag besloten, melden justitiële bronnen aan internationale persbureaus. Suu Kyi krijgt zes jaar extra celstraf, bovenop de elf jaar waarvoor zij al eerder veroordeeld is wegens opruiing en het schenden van coronamaatregelen.

Lees ook: In Myanmar staat het leger mijlenver van de bevolking

De militaire leiders van Myanmar beschuldigen Suu Kyi van corruptie in vier verschillende zaken. Ze zou volgens de rechtbank van het militaire regime onder meer een woning hebben gebouwd met geld dat bedoeld was voor liefdadigheidsdoeleinden. Het proces werd achter gesloten deuren gehouden, zonder toegang voor media of het publiek, waardoor verdere details ontbreken. Suu Kyi heeft alles ontkend en haar advocaten zullen naar verwachting in beroep gaan.

Tientallen jaren celstraf

In februari vorig jaar werd de 77-jarige Nobelprijswinnares na vijf jaar leiderschap afgezet bij een militaire coup in Myanmar. Het leger beweerde dat zij haar grote verkiezingswinst te danken had aan fraude.

De oud-leider hangt tientallen jaren aan gevangenisstraf boven het hoofd in meerdere aanklachten. Volgens analisten zijn de talrijke procedures tegen Suu Kyi en leden van haar regering een poging om de machtsgreep van het leger te legitimeren en haar uit de politiek te houden. De junta, de militaire regering van Myanmar, is beschuldigd van mensenrechtenschendingen waaronder willekeurige arrestaties en militaire acties, martelingen en doodsvonnissen.

Lees ook: De zucht naar wraak in de legertop van Myanmar groeit