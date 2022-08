Troostrijke gerechten en gesprekken

Luister vanaf 18 juli naar Troostgerechten Deze podcast luister je ook in onze app

In de eerste aflevering van de nieuwe podcast Troostgerechten maakt schrijver, actrice en theatermaker Margôt Ros een nogal vlezige groentesoep met eigengemaakte broth. In deze podcast interviewt Lonneke Bijban mensen tijdens het koken van een gerecht dat troost biedt. Ros revalideerde van een hersenschudding, iets wat Bijman zelf ook overkomen is. Hierdoor ontstaat een mooi gesprek over de gevolgen van onverwacht ziek worden, waarin Ros getuigt van doorzettingsvermogen, optimisme en wijsheid. „Iedereen die zich aan moet passen aan een ziek lichaam, heeft de geest van een niet-zieke,” stelt ze.

Mijn ongezouten mening gebaseerd op deze eerste aflevering? Een tikkeltje clichématig, maar er zit zeker potentie in het format.

Troostgerechten, wekelijks afleveringen van 50-60 min, Lonneke Bijman/De Audio.