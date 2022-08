Tom Dumoulin maakt seizoen toch niet af en stopt per direct met wielrennen

Tom Dumoulin stopt per direct met wielrennen. Dat besluit heeft de Nederlandse wielrenner maandag via sociale media naar buiten gebracht. In juni van dit jaar kondigde Dumoulin aan na het eind van het huidige seizoen te stoppen, maar nu komt hij op dat besluit terug.

Dumoulin wilde „nog een keer te knallen” op het WK, dat in september in Australië plaatsvindt. Maar na een teleurstellend voorjaar moet hij concluderen dat het „simpelweg niet meer lukt”, zo valt te lezen in de verklaring die hij deelde. „De tank is leeg, de benen voelen zwaar en de trainingen lukken niet zoals ik had gehoopt en zoals nodig is voor een goede prestatie op het WK”, aldus Dumoulin. Hij zegt met „ongelooflijk veel trots” terug te kijken op zijn carrière.

Lees ook deze column van Marijn de Vries: Trotse Tom

Dumoulin is de meest succesvolle Nederlandse wielrenner van zijn generatie. Hij won als eerste Nederlander sinds Joop Zoetemelk (die de Tour de France won in 1980) een grote ronde. In 2017 veroverde hij de roze trui in de Giro d’Italia. Een jaar later werd hij tweede in de Tour de France.

De 31-jarige Dumoulin worstelde de afgelopen jaren met het beoefenen van topsport. Begin vorig jaar stopte hij korte tijd met wielrennen. Na enkele maanden stapte hij weer op de fiets, omdat hij wilde presteren op Olympische Spelen in Tokio, vorig jaar zomer. In Tokio won hij zilver in de olympische tijdrit, zijn voornaamste specialisme. Dumoulin gaat nu „genieten van andere dingen” in zijn leven.