Servicepunt Rode Kruis bij aanmeldcentrum Ter Apel dicht na vechtpartij

Het Rode Kruis houdt het servicepunt bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel maandag gesloten, vanwege een vechtpartij die zondag voor de poort uitbrak tussen asielzoekers. Dat bevestigt een woordvoerder van de hulporganisatie na berichtgeving door RTV Noord. Er wordt nog overlegd of het punt dinsdag weer open kan. Dat hangt af van of de veiligheid van de medewerkers kan worden gegarandeerd.

Buiten het terrein van het opvangcentrum raakten zondag aan het eind van de middag twee groepen slaags, waarop de politie moest ingrijpen. Er werd niemand gearresteerd. De politie kon zondagavond niets zeggen over de aanleiding voor de vechtpartij.

Het Rode Kruis opende begin augustus vanwege de drukte bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel een humanitair servicepunt buiten het terrein van het azc. Asielzoekers kunnen hier terecht voor onder meer informatie, medische hulp, eten, drinken en speelgoed voor kinderen. Een woordvoerder laat aan RTV Noord weten dat asielzoekers zo’n 150 keer per dag gebruikmaken van het servicepunt.

Eerder deze maand vond ook al een vechtpartij plaats bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Toen waren tientallen mensen betrokken en moest een persoon met een steekwond naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het is al langer veel te druk bij het aanmeldcentrum, waardoor geregeld mensen buiten moeten slapen. Zaterdag ging het om zo’n tweehonderd mensen.