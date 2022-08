Politie: ruim 100 aanhoudingen en meer dan 700 bekeuringen na boerenprotesten

De politie heeft de afgelopen weken ruim honderd mensen aangehouden vanwege overtredingen en misdrijven die verband houden met de boerenprotesten. Ook schreven agenten meer dan zevenhonderd bekeuringen uit. De politie meldt maandag dat het onder meer gaat om aanhoudingen en boetes voor snelwegblokkades, brandstichtingen en afvaldumpingen.

Omdat in politiesystemen geen apart label bestaat voor boerenprotesten of overtredingen met bijvoorbeeld landbouwvoertuigen, is het volgens nationaal commandant Willem Woelders niet mogelijk om precieze cijfers te geven van het aantal aanhoudingen en bekeuringen die verband houden met de protesten. Wel constateert de politie een opvallende stijging van het aantal bekeuringen rond snelwegen sinds medio juni. Zo deelde de politie 186 boetes uit voor rijden op de snelweg met trage motorvoertuigen en 212 boetes voor stilstaan op de rijbaan.

Bij de meer dan honderd arrestaties ging het meestal om openlijke geweldpleging, vandalisme en verstoring van de openbare orde. Enkele verdachten werden opgepakt op verdenking van poging tot doodslag of moord. De meeste verdachten zijn jonger dan dertig jaar. Een kwart van de arrestaties werd naderhand verricht. Volgens Woelders toont dit aan dat verdachten niet vrijuit gaan, als zij niet direct worden aangehouden rondom de boerenprotesten.