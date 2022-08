Oud-premier Australië had in het geheim meerdere ministersposten

De voormalig premier van Australië, Scott Morrison, heeft zich tijdens de coronapandemie in het geheim op een aantal ministersposten laten benoemen. Dat gebeurde zonder dat sommige kabinetsleden daar weet van hadden. Dat melden Australische media maandag. Huidig premier Anthony Albanese heeft om juridisch advies gevraagd over de gang van zaken en laat een onderzoek uitvoeren.

Morrison werd in 2020 benoemd tot gezondheidsminister, naast zittend minister Greg Hunt. Dat zou zijn gebeurd om te voorkomen dat de macht tijdens de pandemie bij één persoon kwam te liggen. In principe is dat een wettelijk toegestane stap in Australië. Maar Morrison werd ook benoemd tot minister van Financiën, zonder dat minister Matthias Corman, die de functie bekleedde, dat wist. Als minister van Grondstoffen zou Morrison daarnaast zijn functie hebben gebruikt om een controversieel project tegen te houden, meldt de Australische zender ABC.

Premier Albanese vindt de gang van zaken bizar. „Dit is geen lokale voetbalclub”, zei hij tijdens een persconferentie. „Dit is de regering van Australië die het volk onwetend hield over de verdeling van de ministeriële verantwoordelijkheden.” Albanese vraagt zich af wat de gevolgen waren van de door Morrisons bezette ministerposten. „Misschien is dit de reden waarom we niet genoeg vaccins hebben besteld”, zei hij. „De minister van Gezondheidszorg dacht wellicht dat de premier ze zou bestellen, terwijl de premier dat ook dacht van de minister.” Hij noemde de gang van zaken een „minachting” voor de democratische processen.

Een woordvoerder van de gouverneur-generaal, die Morrison driemaal benoemde tot minister, zegt dat het aan de regering zelf was om wel of niet mede te delen welke ministers er zijn en of ze portefeuilles erbij hadden gekregen. Morrison, die van 2018 tot afgelopen mei premier van Australië was, heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.

