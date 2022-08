Oud-crimineel A-4110 maakte een deal met de politie en zette de Hells Angels klem

Het is de grootste paradox van de misdaadbestrijding: een crimineel die onder toeziend oog van de politie misdaden mag plegen om bewijs te verzamelen tegen andere criminelen, tegen betaling. De inzet van de criminele burgerinfiltrant leidt altijd tot discussie en was in Nederland ruim twintig jaar taboe. Dit verhaal gaat over zo’n criminele burger, die nu bekendstaat onder zijn codenaam: A-4110, want zo noemen ze hem bij de politie. Vrijwel niemand kent zijn echte naam of achtergrond.

Toen hij nog een gewone naam had, was A-4110 actief in het ‘milieu’ in Noord-Nederland, met Leeuwarden als vaste standplaats. A-4110 zat jaren in de gevangenis voor een serie strafbare feiten. In 2004 werd hij voor het laatst veroordeeld voor handel in hasj, xtc en wapens. Na de gevangenisstraf kwam de harde confrontatie met een veranderde wereld buiten de bajes. In het criminele milieu werd op hem neergekeken. Niemand wilde nog zaken doen met A-4110 die vanwege gezondheidsproblemen slecht ter been is. Wat restte was de bijstand, oude criminele contacten en misdaadverhalen uit het verleden.

Althans, daar leek het op.

A-4110 krijgt namelijk een nieuwe kans. Hij sluit een deal met de politie en gaat aan de slag als informant. In die rol groeit hij uit tot de eerste criminele burgerinfiltrant sinds de IRT-affaire in de jaren negentig, toen het inzetten van dit soort infiltranten compleet ontspoorde. Het verbod op deze opsporingsmethode dat daarop volgde is ongedaan gemaakt, zonder aanpassing van de wet.

Een aangenomen motie in de Tweede Kamer uit 2014 blijkt voldoende. En zo wordt A-4110 voor zover bekend de eerste criminele burgerinfiltrant die met medeweten van de politie strafbare feiten heeft gepleegd om zo informatie te verzamelen over criminele groeperingen die anders niet te verkrijgen is.

IRT: crisis in opsporing Met de woorden „crisis in opsporing” vatte Tweede Kamerlid Maarten van Traa (PvdA) in 1996 de bevindingen samen van de parlementaire enquête Opsporingsmethoden. Na twee jaar onderzoek en een serie openbare verhoren concludeerde Van Traa dat de inzet van een criminele burgerinfiltrant onder leiding van het Interregionale Recheche Team Noord-Holland/Utrecht volledig uit de hand was gelopen. Het idee van het IRT was via de inzet van een criminele burgerinfiltrant bewijs te verzamelen tegen de top van grote drugsorganisaties in Nederland. Maar in plaats daarvan gebruikten de organisaties de burgerinfiltrant om onder dekking van de politie jarenlang grote hoeveelheden hasj het land in te smokkelen. Een belangrijke conclusie na Van Traa was dan ook: een verbod op de criminele burgerinfiltrant.

Dankzij de invalide oud-crimineel A-4110 lukt het de recherche in Noord-Nederland informatie te vergaren over drugshandel van de noordelijke tak van motorclub Hells Angels. De zaak is bekend geworden onder de codenaam Vidar. De rechtbank in Leeuwarden heeft de zaak tegen twintig verdachten dit voorjaar inhoudelijk behandeld en wijst deze week vonnis. Na een lang en beladen debat over de inzet van A-4110 tussen het OM en de advocaten van de verdachten moet de rechtbank een oordeel geven over de principiële vraag of de inzet van A-4110 als criminele burgerinfiltrant gerechtvaardigd is.

Wat lag er precies ten grondslag aan de inzet van A-4110 als criminele burgerinfiltrant? Is de informatie die hij heeft aangeleverd controleerbaar en betrouwbaar? En zijn de regels die voor die inzet gelden adequaat nageleefd door justitie en politie? A-4110 tijdens een verhoor: „Ze hoeven mij niet te vertellen hoe het werkt. Ik zit al jaren in dat wereldje, ik weet wat ik doe.”

Hells Angels

De werkzaamheden van A-4110 voor de politie beginnen zo’n vijf jaar geleden als hij onder zijn codenaam wordt ingeschreven als informant. Hij verzamelt op verzoek van de politie gericht informatie in het criminele milieu. Daarbij wordt hij als zogeheten ‘criminele burger’ aangestuurd door politieagenten die werken voor de dienst Werken Onder Dekmantel (WOD). Van hen krijgt hij opdrachten en rapporteert hij zijn bevindingen. A-4110 werkt tegen betaling: 50 euro per geschreven uur, contant in het handje. Een mooi extraatje, waarvan de politie geen melding maakt bij het UWV of de Belastingdienst. Zelf criminele activiteiten ondernemen in deze constructie is niet toegestaan, onder geen enkele voorwaarde.

De rol van A-4110 wordt extra interessant als hij op 3 januari 2018 een oude bekende tegenkomt, in Het Vliet, een wijk in het oosten van Leeuwarden. Het is de dan 32-jarige Justin S. uit Leeuwarden. Volgens A-4110 spreekt Justin hem aan met de woorden: „Doe je nog wat, doe je nog handel?” A-4110 weet dat Justin lid is van de Red Devils, een supportclub van motorclub Hells Angels.

A-4110 vertelt zijn begeleiders dat Justin in het Leeuwarder milieu bekendstaat als iemand die simpel aan speed en cocaïne kan komen. Zo’n twee weken later belt A-4110 Justin S., en vraagt hem naar een parkeerplaats vlak bij de AH te komen. Justin S. heeft tegen A-4110 gezegd dat hij nog een afnemer van speed zoekt, het liefst uit het buitenland, vertelt de informant aan de politie.

Hoewel Justin S. nooit is veroordeeld voor drugshandel en er op dat moment geen concrete aanwijzingen zijn dat hij of de Red Devils betrokken zijn bij drugshandel, vindt justitie de tip van A-4110 relevant. A-4110 heeft directe toegang tot iemand die als lid van de Red Devils in Leeuwarden contact onderhoudt met de Hells Angels. De supportclub is een lager niveau dan de Angels, leden moeten voor belangrijke beslissingen goedkeuring krijgen van de North Coast Leeuwarden, een charter van de Nederlandse Hells Angels. Justitie brengt motorclubs al tientallen jaren in verband met georganiseerde criminaliteit zoals drugshandel, strafrechtelijk onderzoek is in het verleden ingewikkeld gebleken. Het is voor de politie moeilijk informatie te verzamelen over de gang van zaken bij motorclubs vanwege de zwijgcultuur en de harde sancties op overtreding daarvan.

Dankzij zijn hernieuwde contact met Justin S. krijgt A-4110 een andere status als criminele burger. De politie geeft hem een rol als pseudokoper, samen met een gepensioneerde politieman. Een pseudokoper krijgt onder strikte begeleiding van de politie toestemming om drugs te kopen om zo bewijs te verzamelen over de verkoper. In dit geval dus Justin S. Het idee is dat de oud-politieman de grote criminele baas is van A-4110, die door hem wordt geïntroduceerd. Daardoor zou A-4110 al snel weer uit de operatie gehaald kunnen worden, zo is de gedachte. Het onderzoek wordt vanaf het begin bestempeld als een embargo-onderzoek, waardoor er ook binnen politie en justitie maar een heel beperkte groep mensen van op de hoogte is.

Ik had genoeg van alles, ik was er klaar mee. Daarom heb ik het gedaan A-4110

Het duurt even voordat het onderzoek op gang komt: op 22 mei 2018 is de eerste officiële inzet van A-4110 als pseudokoper. In de tussentijd loopt het contact van A-4110 met Justin S. gewoon door. Hij moet doen wat hij altijd doet, krijgt A-4110 van zijn politiecontacten te horen, en dat het dus zijn eigen keus is om contact op te nemen met Justin.

A-4110 vertelt zijn begeleiders dat het initiatief voor drugshandel bij Justin lag. Dat is belangrijk, omdat A-4110 als informant en pseudo-koper zelf geen initiatief mocht nemen voor criminele activiteiten. Later, als Justin S. wordt gehoord, blijkt hij een heel andere lezing te hebben. Volgens Justin was het A-4110 die hem benaderde met de vraag of hij nog in drugs handelt. Wie er gelijk heeft, valt niet te controleren. In die begintijd zijn er geen gesprekken opgenomen: het is het woord van Justin S. tegenover het woord van A-4110.

Vanaf mei 2018, als A-4110 formeel als pseudokoper aan de slag gaat, worden veel ontmoetingen en telefoongesprekken tussen A-4110 en Justin S. wel – stiekem – opgenomen. A-4110 gebruikt op die opnames de taal van de criminele wereld: versluierd. Zo belt hij Justin en herinnert Justin dat hij laatst vroeg om „een onderdeel voor zijn Harley” en dat hij dat nu heeft. Justin zegt dat hij even na moet denken, want „hij heeft meerdere onderdelen nodig gehad.” Volgens het OM gaat het hier over harddrugs. Het gesprek leidt tot een ontmoeting bij een coffeeshop. Daar zegt A-4110 dat hij iemand heeft „die snelle”, oftewel speed, kan leveren. Het gaat om een crimineel uit Ierland. Justin lijkt wel te willen maar hij wil ogenschijnlijk ook met anderen overleggen: „Ik moet me wel even indekken”, zegt hij tegen A-4110. „Dat ik geen mensen passeer, snap je?”

In de zomer van 2018 introduceert A-4110 de gepensioneerde politieman bij Justin S., die zich voordoet als de Ierse crimineel. De afspraak vindt plaats bij een truckerscafé vlak bij een klein tankstation aan de Afsluitdijk. „Vertel jij me maar wat je voor me kunt doen”, zegt de oud-agent in het Engels tegen Justin, die de colours van de Red Devils draagt. „Coke, ja speed”, zegt de Red Devil.

Daarna benadrukt Justin S. dat de Hells Angels niet betrokken zijn.

Justin: „Je doet het met mij. Omdat ik zit, ik zit in de club enzo, je doet zaken met mij.”

De Ier: „Ja.”

Justin: „Niet met mijn club.”

De Ier: „Juist ja, o ja.”

(…)

Justin: „Als er iets zou gebeuren heb ik het gedaan, niet mijn club.”

Tot een echte deal komt het lange tijd niet. Justin biedt in augustus 2018 aan 100 gram coke te leveren voor 3.000 euro, maar zegt dat later af. Ook lukt het de politie niet om A-4110 uit de operatie te halen, want Justin zegt steeds dat hij wil dat de informant erbij is. En ook de Hells Angels komen niet echt in beeld, al overlegt Justin volgens de recherche wel met andere motorclubleden, onder wie de Hells Angels. In oktober bestelt A-4110 een kilo speed en 100 gram coke bij Justin. Een dag voordat Justin zou leveren heeft hij de speed al, hij geeft hem mee aan de politie-informant, die het spul thuis in de vriezer legt. Vervolgens worden grotere hoeveelheden besteld, eerst vijf kilo speed en daarna tien kilo. Tussen oktober 2018 en april 2019 betaalt justitie in elk geval duizenden euro’s voor de drugsstransacties. Justin houdt er uiteindelijk volgens het OM zo’n 12.000 euro aan over. Ook voor A-4110 zijn deze deals aantrekkelijk. Naast zijn vaste uurvergoeding mag hij het geld dat met de drugsdeals wordt verdiend zelf houden.

Weer een oude bekende

Maar dan gebeurt er iets wat het hele onderzoek op zijn kop zal zetten. Freddy H., een man van middelbare leeftijd, komt eind 2018, op een kerkhof in Leeuwarden, A-4110 tegen. Hij is een man die de informant naar eigen zeggen al dertig jaar kent, uit het criminele milieu in Leeuwarden.

Freddy komt daarna onverwachts bij A-4110 thuis langs, zo vertelt de informant zijn begeleiders. Freddy vraagt hem of hij bereid is naar Finland te gaan om „aan te pakken”, ofwel drugs te transporteren, en dat hij samenwerkt met de Hells Angels in Leeuwarden. Freddy zou voor de drugs zorgen, de Angels voor de contacten, en de winst wordt onderling verdeeld.

Waar de concrete link met de Hells Angels bij Justin S. uitbleef, komt die nu alsnog in zicht: dit is het scenario waarop de politie de hele tijd hoopte. Daarom wil de politie rond Freddy H. een nieuw traject opzetten. En zo raakt de gepensioneerde crimineel A-4110 in 2019 betrokken bij afspraken en deals waar de kilo’s drugs hem om de oren vliegen. Zo vertelt Freddy H. over een betaling van Finnen voor 180 kilo speed, de politie ziet dat dit aansluit bij een tas vol cash geld die naar een van de verdachten wordt gebracht.

Bijna een jaar na de deal met A-4110 als pseudokoper wordt zijn positie voor de politie steeds interessanter. Al gaat zijn rol dan ogenschijnlijk wel een paar stappen verder dan de taakomschrijving van pseudokoper. Het is een klassiek probleem bij dit soort trajecten. De formele opsporingsregels passen nou eenmaal slecht bij de informele en opportunistische omgangsvormen binnen het criminele milieu. Zo wordt het huis van A-4110 een spontane ontmoetingsplek van Freddy H. En omdat die ontmoetingen onvoorspelbaar zijn, worden die gesprekken lang niet allemaal opgenomen. Niet onbelangrijk is dat A-4110 via Freddy H. ook direct in contact komt met leden van de Hells Angels zelf. Een van hen is Marco H.

70 euro cash per uur

Bij die nieuwe contacten past ook een andere juridische status: A-4110 wordt een criminele burgerinfiltrant. Op basis van die status mag hij participeren in de criminele groep om bewijs te verzamelen.

Juridisch gaat de rol van criminele burgerinfiltrant een paar stappen verder dan die van pseudokoper. Bij pseudokoop als opsporingsmethode geldt dat de koper passief moet zijn. Een drugstransactie uitlokken is bij deze methode strikt verboden. Als A-4110 dus drugs worden aangeboden mag hij die na toestemming aankopen. In zijn nieuwe rol als burgerinfiltrant verandert dat voor A-4110. Nu mag hij ook meedenken, plannen maken en zelf het initiatief nemen. Het is mede daarom dat zijn uurtarief wordt verhoogd van 50 naar 70 euro per uur, nog steeds cash en nog steeds uit het zicht van het UWV.

Ik doe alles wat ze wilden, maar mocht zelf weten hoe ik het invulde A-4110

Los van het geld, verandert er voor A-4110 zelf niet zoveel, zo lijkt het. Het maakt voor hem niet zoveel uit of hij werkt als informant, pseudokoper of criminele burgerinfiltrant. „Mijn werkzaamheden bleven hetzelfde”, vertelt A-4110 later in verhoren. „Ik doe alles wat ze wilden, maar mocht zelf weten hoe ik het invulde.” En: „U vraagt mij of er niet met mij is besproken dat er een ander type contract bij komt. Nee, dat staat me niet bij. (…) Ik deed hetzelfde wat ik altijd deed.”

Bij de advocaten van de verdachten in de Vidar-zaak voeden dit soort uitspraken van A-4110 de twijfel over zijn precieze rol. Als het voor hem allemaal niks uitmaakte, komt de pregnante vraag op of A-4110 zich wel gehouden heeft aan de regels die er zijn voor informant, pseudokoper en criminele burgerinfiltrant. Volgens Jan-Hein Kuijpers, advocaat van Justin S., heeft A-4110 zich niet aan de regels gehouden. „Mijn klant is uitgelokt nog voordat A-4110 de status had van pseudokoper”, aldus Kuijpers. En daarmee is volgens hem het hele traject dat daarna volgde in strijd met de wet geweest, en lijkt de inzet van de infiltrant niet in verhouding te staan met de zwaarte van de zaak.

Volgens Kuijpers blijkt uit een verklaring van een oude vriend van A-4110 dat dit niet de eerste keer is dat de informant zoiets heeft gedaan. „Het komt op hetzelfde neer als bij Justin. Leuren, zeuren en druk zetten om drugshandel te bedrijven.”

De handtekening van de minister

Naast de motieven van A-4110 voor zijn rol als criminele burger zijn er ook andere twijfels over zijn inzet. En die hebben te maken met het moment dat toenmalig minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) zijn toestemming heeft gegeven voor de inzet van A-4110 als criminele burgerinfiltrant.

De top van het OM gaat op 6 maart 2019 akkoord met de nieuwe rol van A-4110 als criminele burgerinfiltrant, waarna ook A-4110 zijn nieuwe contract ondertekent. Hij wordt die maand ook meerdere keren ingezet.

Dan is de noodzakelijke toestemming van de minister echter nog niet gegeven. Grapperhaus zet pas op 21 maart 2019 zijn handtekening onder een één-regelig briefje waarin hij toestemming geeft voor de bijzondere inzet van A-4110. Volgens het OM geen probleem: er was pas later in het onderzoek echt sprake van infiltratie, en toen had de minister toestemming gegeven.

Wat korte trajecten zijn of wat precies een groei-infiltrant is, valt niet exact vast te stellen

De advocaten denken hier heel anders over. Om dat punt te maken heeft een van hen, Sander Janssen, de wetsgeschiedenis op dit punt minutieus op papier gezet. Zijn verhaal gaat terug naar 1998: het jaar dat als gevolg van de IRT-affaire de inzet van de criminele burgerinfiltrant werd verboden.

Hier waren goede redenen voor waarover lang is nagedacht en gedebatteerd in de Tweede Kamer en daarbuiten. Het verbod wordt in 2014 opgeheven op basis van een motie van toenmalig Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA). Gegeven de gevoeligheid van het onderwerp vrij bijzonder, zo stelt Janssen. Er is geen wetgevingstraject geweest met advies en overlegrondes die gebruikelijk zijn bij gevoelige kwesties.

In plaats daarvan vermeldt de motie dat infiltratie zorgvuldig moet plaatsvinden „vanwege de afbreukrisico’s”. Ook mag een criminele burgerinfiltrant alleen „in hoge uitzonderingsgevallen en onder strikte waarborgen” worden ingezet. In de motie staat een aantal voorwaarden: zo moet het gaan om zeer gesloten criminele groeperingen die zich schuldig maken aan ondermijnende en georganiseerde criminaliteit, moet er sprake zijn van korte trajecten, mag er geen gebruikgemaakt worden van een groei-infiltrant en mag de inzet alleen plaatsvinden na toestemming van de minister. Wat korte trajecten zijn of wat precies een groei-infiltrant is, valt niet exact vast te stellen. De criteria zijn niet verder uitgewerkt, concludeert het OM tijdens de zitting. Wel heeft de landelijke leiding van het OM de voorwaarden uit de motie voor het inzetten van een criminele burgerinfiltrant opgenomen in Aanwijzing Opsporingsbevoegdheden. Advocaat Sander Janssen vindt dat de herintroductie van de criminele burgerinfiltrant op „staatsrechtelijk onzorgvuldige wijze” tot stand is gekomen, in zijn pleidooi heeft hij de rechtbank opgeroepen er een overweging aan te wijden.

Al stelt hij ook vast dat dit vermoedelijk niet relevant is voor de vraag of de inzet van A-4110 rechtmatig is en het bruikbaar bewijs heeft opgeleverd. Die vraag staat of valt uiteindelijk bij de wijze waarop het OM de criteria in de motie heeft vormgegeven.

Naar Thailand

In de zomer van 2019 reist A-4110 onder de vlag van zijn nieuwe status met Freddy H. naar Thailand. Zo krijgt de criminele burgerinfiltrant contact met nieuwe mannen die betrokken lijken bij drugshandel en door A-4110 in contact worden gebracht met undercoveragenten in diverse landen. De politie krijgt zo zicht op diverse drugslijnen naar Scandinavische landen en er wordt gesproken over het leveren van drugs aan Australië.

Begin 2020 wil de politie de inzet van A-4110 afronden, het liefst met een grote klapdag: invallen op meerdere plekken die naar voorkeur hard bewijs voor georganiseerde drugshandel opleveren. Bij gesprekken over een transport naar Finland, die vooral in een café tegenover het stadion van voetbalclub Cambuur plaatsvinden, spreekt A-4110 samen met Hells Angel Marco H. over een drugstransport. Daarin speelt de criminele burgerinfiltrant ook een rol: hij zal ruim 80 kilo speed in de achterbak van zijn auto vervoeren, waarna de drugs in Duitsland door een andere undercover overgenomen zouden gaan worden.

Zover komt het niet. Op 2 maart 2020 gaat A-4110 rijden met de drugs in zijn auto, maar wordt hij voor de grens door de politie in veiligheid gebracht. Er volgen meerdere aanhoudingen, ook in Finland.

Bij de klapdag zijn 170 politiemensen en defensiemedewerkers betrokken, er worden uiteindelijk ‘doorzoekingen’ gedaan in elf plaatsen waaronder Franeker, Harlingen en Leeuwarden. Er wordt beslag gelegd op vijf vuurwapens met munitie, en er worden restanten gevonden van een ondergrondse hennepkwekerij. Uiteindelijk zijn er twintig verdachten die voor de rechter komen naar aanleiding van het onderzoek Vidar, voor onder meer drugshandel, deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit en witwassen.

De zaak-Vidar kan worden gezien als een proefproces voor het inzetten van de criminele burgerinfiltrant. Kan een criminele burger maandenlang infiltreren in een criminele organisatie waar politie en justitie anders nauwelijks zicht op kunnen krijgen? En is daarbij voldaan aan de voorwaarden van de motie-Recourt uit 2014? Het fundament onder de inzet van de criminele burgerinfiltrant.

Advocaten van de verdachten in het Vidar-onderzoek vinden evident van niet. Ze vinden het opmerkelijk dat de motie als richtpunt wordt gebruikt. Namelijk, zo betoogt advocaat Sander Janssen in de rechtszaal: het „zeer strenge regime van waarborgen”, een voorwaarde in de motie, wordt niet verder uitgewerkt. Is er nou sprake van een „zware procedure” bij de inzet van A-4110, zo stelt Janssen retorisch, waarmee „ontsporingen” worden voorkomen zoals die zich in het verleden hebben voorgedaan? Janssen meent van niet. Hij wijst daarbij op het feit dat de minister pas na de eerste formele inzet van A-4110 formeel toestemming geeft zonder enige vorm van toelichting. Ook het feit dat niet is gesproken over de duur van de inzet van A-4110 is volgens Janssen tekenend. Wat moet eigenlijk worden verstaan onder „korte trajecten”, vraagt Janssen in de rechtszaal: een inzet van meer dan een jaar kan „volkomen evident” niet meer kort worden genoemd. Kort is enkele weken, of misschien enkele maanden.

Volgens het OM is er wel aan de voorwaarden voldaan. De motie spreekt inderdaad van korte trajecten, maar een jaar is volgens justitie binnen een groot opsporingsonderzoek niet lang. En met groei-infiltrant bedoelt de motie niet dat een kleine jongen een grote boef wordt, maar dat een burgerinfiltrant controleerbaar en stuurbaar moet zijn. In plaats van een strak kader is er dus ruimte voor discussie omdat de inzet van de criminele burgerinfiltrant is gebouwd op een motie met breed omschreven voorwaarden.

Kan een criminele burger maandenlang infiltreren in een criminele organisatie waar politie en justitie anders nauwelijks zicht op kunnen krijgen?

Jeroen Recourt, indiener van de motie waar het allemaal om draait, zegt dat het indienen van de motie „een enorm dilemma” was: bij het inzetten van criminele burgerinfiltranten bestaat het risico dat het misgaat, maar tegelijkertijd zag hij dat de opsporing te vaak machteloos is tegen onaantastbare criminele groeperingen.

Wat betreft de Vidar-zaak houdt Recourt, inmiddels lid van de Eerste Kamer, zich op de vlakte. Hij zegt in zijn rol als indiener van de motie evenmin te kunnen reageren of het in de Vidar-zaak dan is misgegaan rond de ministeriële toestemming. En definitie van een kort traject vindt hij „een klusje” voor de rechter. Recourt: „Het gaat er vooral om dat er geen burgers worden ingezet die carrière maken binnen de criminele wereld. Kort kan dus weken zijn, of maanden.”

Uiteindelijk heeft A-4110 voor zijn werkuren en dagen tot eind juli 2020 ten minste 77.000 euro ontvangen. Daarbij komen nog tipgeld van 15.000 euro en vergoedingen voor de dagen waarop hij verhoord is door de rechter-commissaris. Zijn bijdrage leidde tot de vervolging van de twintig verdachten in de Vidar-zaak, die deze week horen of ze dankzij A-4110 ook daadwerkelijk veroordeeld zullen worden. En daarmee zal meteen de vraag beantwoord worden of het meest discutabele opsporingsmiddel uit de Nederlandse geschiedenis zijn rentree maakt, of dat het middel voorlopig weer van tafel gaat.

A-4110 zelf zit inmiddels in een getuigenbeschermingsprogramma. „Ik had genoeg van alles, ik was er klaar mee”, verklaarde hij zelf zijn motivatie. „Had genoeg van al die gasten. Daarom heb ik het gedaan.”