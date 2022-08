Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Over Marijn Kruk Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Kruk studeerde geschiedenis in Utrecht en politieke filosofie in Parijs. Hij werkte lange tijd vanuit Parijs als journalist voor onder andere Trouw en De Groene Amsterdammer. Vanaf 2015 was hij voor Trouw enige tijd correspondent in Istanbul. Hij werkt aan een boek over opkomend illiberalisme en nationalisme in Europa. Hij schreef onder andere boeken over de Franse denker De Tocqueville, over het Parijse intellectuele leven en de over de Arabische Lente. In 2020 was hij fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS).

Het is een glimlach die je niet snel vergeet, die van Ahmed Yamani – de Saoedische olieminister ten tijde van de Jom Kipoer-oorlog (1973). Saoedi-Arabië had zojuist zijn olieprijzen vervijfvoudigd om zo het Westen te straffen voor zijn steun aan Israël. De chantage lukte: onder druk van de Verenigde Staten kwam het tot een bestand tussen Israël en zijn onder de voet gelopen Arabische uitdagers.

Een verslaggever van de BBC wilde daarop van Yamani weten of dit betekende dat de verhoudingen in de wereld vanaf nu anders zouden zijn. Al tijdens de vraag tekende zich een triomfantelijke grijns af op het gezicht van de bewindsman.

„Ja, dat zal het geval zijn”, zei hij, de interviewer indringend aankijkend. „En hoe dat zo?” „Een nieuw type relatie […] En ik denk dat jullie moeten gaan zitten, en serieus praten, met óns, over dit nieuwe tijdperk.”

Ik dacht eraan terug toen de Franse president Macron onlangs de Saoedische kroonprins Bin Salman met alle egards ontving, en later opnieuw, toen Commissievoorzitter Von der Leyen naar Azerbeidzjan reisde om zich daar te laten kieken met president Aliyev, net als Bin Salman een autocraat die het met de mensenrechten niet al te nauw neemt.

Het is maar hoe je kijkt: zie je een mensenrechtenschender, een moordenaar zo je wil, of een weldoener die ervoor gaat zorgen dat uw oude moedertje deze winter niet in de kou zit?

Tot de Russische inval in Oekraïne waren we voor het gemak even vergeten dat goedkope olie en gas hun prijs hebben. Ergens vreemd: de Saoedische olierijkdom leidde eerder tot de verspreiding van het wahabisme, een ultra-orthodoxe variant van de islam. Westerse industrialisering ging zo decennialang gepaard met religieus puritanisme – om over de opwarming van de aarde nog maar te zwijgen.

We zouden al veel langer beter hebben moeten weten.

Een uitgelezen kans dus om nóg sneller te verduurzamen, zeggen allerlei verstandige mensen daarom nu. In plaats van Poetin voor Bin Salman en Aliyev in te ruilen slaan we zo twee vliegen in één klap: we sponsoren geen schurkenregimes meer én raken versneld van onze levensbedreigende gas- en olieverslaving af.

Zo eenvoudig is het niet, vertelde Bruno Maçães me onlangs. Hij is voormalig Portugees staatssecretaris voor Europese Zaken, consultant en auteur van Geopolitics for the Endtime. Overstappen naar wind- en zonne-energie is een mooi streven, maar het gaat er volgens hem aan voorbij dat zowel windturbines als zonnepanelen zeldzame aarden of aardmetalen bevatten. Zeventien heb je ervan, en je treft ze aan in ertsen en mineralen. Maar check nu eens de landen waar je deze delft. Oeps. En dat is nog los van het kobalt dat nodig is voor de fabricage van de noodzakelijke accu’s. „Daarom pleit ik ervoor om maar helemaal niet meer over ‘duurzame energie’ te spreken”, aldus Maçães.

Ook wind- en zonne-energie zal onderworpen zijn aan internationale competitie van landen en organisaties die proberen grondstoffen veilig te stellen. Ook het vinden van een uitweg uit de klimaatcrisis zal blijven draaien om geopolitiek, denkt Maçães, waarin de EU zich zal moeten positioneren.

Daarmee ontkracht hij en passant een tweede populaire wijsheid, namelijk dat klimaat iets zal zijn wat ons als mensheid verenigt, dat het een probleem betreft dat iedereen als zodanig erkent en waar we gemeenschappelijk de schouders onder zullen zetten – als de spreekwoordelijke komeet die op ons allemáál af komt. „Klimaatverandering zal in mijn ogen juist resulteren in niet eerder vertoonde geopolitieke competitie.”

Die grijns van olieminister Yamani, kijk ’m vooral nog eens terug. Ik voorspel dat we daar de komende jaren elders in de wereld meer van gaan zien.

