Nienke Brinkman wint bronzen medaille op de marathon tijdens EK atletiek

Nienke Brinkman heeft maandag een bronzen medaille gewonnen op de marathon, tijdens de EK atletiek in München. De atlete kwam als derde over de finish, met een tijd van 2.28.52. De Europese titel ging naar de Poolse Alekdandra Lisowska, zilver was voor Matea Parlov Kostro uit Kroatië. Het is de eerste EK-medaille voor een Nederlandse vrouw op de marathon.

Brinkman was de hele race onderdeel van de kopgroep. Twee kilometer voor de finish zette Lisowska de aanval in, waarna Brinkman, Kostro en de Duitse Mirjam Dattke streden om zilver en brons. Met pijn in haar benen lukte het Brinkman om sneller te zijn dan Dattke.

Het verhaal van Brinkman (28) is bijzonder: ze loopt pas twee jaar hard en liep in april in haar tweede officiële marathon een Nederlands record. Met een tijd van 2.22.51 verbrak ze het negentien jaar oude Nederlandse record van Lorna Kiplagat (2.23.43). Toen zij drie jaar geleden voor haar promotieonderzoek geofysica naar Zwitserland verhuisde, kwam ze in aanraking met atletiek. Daar sloot ze zich aan bij een studentenloopgroep en deed mee aan trailruns. In Zürich liep ze een marathon onder 2.40 uur, waarna ze serieuzer ging trainen.

