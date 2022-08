Nicholas Evans muntte een woord dat Van Dale heeft gehaald: paardenfluisteraar

Hij muntte een woord dat Van Dale heeft gehaald: paardenfluisteraar – iemand met een speciale gave om met paarden te kunnen omgaan en paarden met problemen te helpen.

De geestelijk vader van deze term, de Britse journalist, romanschrijver en filmproducent Nicholas Evans, is dinsdag 9 augustus op 72-jarige leeftijd overleden na hartfalen. Dat heeft zijn management maandag met een persbericht bekendgemaakt.

Evans publiceerde zijn debuutroman The Horse Whisperer in 1995. Het werd een instantsucces: de filmrechten waren al voor verschijnen verkocht en met 15 miljoen exemplaren en veertig vertalingen is het een van de bestverkochte romans ooit.

De gelijknamige, in 1998 uitgebrachte film, met Robert Redford in de hoofdrol, was eveneens een kassucces. De jonge Scarlett Johansson brak door met deze film. Zij speelde Grace, een meisje dat bij een ongeval samen met haar paard gewond raakte, en dat door de paardenfluisteraar wordt geholpen.

Giftige paddenstoelen

Evans werkte in de jaren zeventig als journalist voor de Evening Chronicle in Newcastle upon Tyne voordat hij overstapte naar de televisie. Hij specialiseerde zich in Amerikaanse politiek en buitenlandse zaken en deed onder meer verslag van de oorlog in Beiroet. Later produceerde Evans ook documentaires over acteur Sir Laurence Olivier en de schilders, Francis Bacon en David Hockney.

Na De paardenfluisteraar schreef hij nog vier andere romans. Ook die werden goed verkocht, maar het succes van zijn debuut evenaarde hij niet meer.

In 2008 werd Evans samen met zijn vrouw en een paar vrienden ziek na het eten van zelfgeplukte giftige paddenstoelen. Allen moesten daarna gedialyseerd worden en Evans moest een paar jaar later een niertransplantatie ondergaan. Zijn dochter doneerde de nier. De schrijver laat een vrouw en drie kinderen achter.