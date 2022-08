Nederland trekt kandidatuur voor topfunctie bij Interpol in

De Nederlandse politie staakt de pogingen om hoofdcommissaris Jannine van den Berg benoemd te krijgen tot vicepresident van de internationale politieorganisatie Interpol. Nederland trekt haar kandidatuur in en steunt nu een Belgische kandidaat.

De afgelopen maanden was Nederland in een diplomatieke strijd verwikkeld met België om de prestigieuze hoge politiepost binnen te halen, meldde NRC in juni. De baas van de Nederlandse politie, Henk van Essen, leidde een persoonlijke lobby om de vorig jaar opgestapte baas van de Landelijke Eenheid (LE) en goede persoonlijke vriendin van hem, Van den Berg, benoemd te krijgen. Hij benaderde onder meer zelf de Nederlandse ambassadeur in België, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, om zich in te zetten voor de Nederlandse kandidaat.

Nederland heeft nu besloten alsnog de Belgische kandidaat, de directeur internationale politiesamenwerking bij de Belgische federale politie, Peter De Buysscher te gaan steunen. „Als buurlanden hebben wij veel gedeelde belangen met België en kunnen die gezamenlijk en in afstemming met elkaar effectiever behartigen”, aldus een woordvoerder van de Nationale Politie.

‘Minister geen voorstander’

In kringen van politie en justitie valt te vernemen dat de Nederlandse minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) ook geen voorstander was van de promotie van Jannine van den Berg, haar voordracht leidde tot verdeeldheid binnen de Nationale Politie. De LE kwam onder het bewind van Jannine van den Berg regelmatig in opspraak wegens drie zelfmoorden van agenten en signalen van „ongewenst gedrag, een verkeerde stijl van leiderschap, machtsmisbruik en onprofessioneel handelen”, aldus de Inspectie Justitie en Veiligheid begin dit jaar. Een woordvoerder van de minister zegt „niet te weten” of Yesilgöz de voordracht van Jannine van den Berg steunde.

Ook in de Tweede Kamer was verzet tegen de kandidatuur van Van den Berg voor Interpol. Lilian Helder (PVV) noemde de voordracht „vriendjespolitiek” en „een klap in het gezicht van de werkvloer en nabestaanden”. Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) zei te vrezen dat agenten niet zouden begrijpen dat je „eruit vliegt als je lastig bent of fouten maakt, maar aan de top van de politie lijk je dan beloond te worden met een mooie functie”.

Samen optrekken

De Nationale Politie laat maandagmiddag weten „vanwege onze hechte relatie met België” samen te willen optrekken. Omdat Van den Berg van 2018 tot 2021 ook al een positie bekleedde in het bestuur van Interpol „wordt nu de kandidatuur van België gesteund”. Twee maanden geleden zei de Nationale Politie juist dat die vorige functie Van den Berg bij Interpol „een uitgebreid internationaal netwerk heeft opgeleverd wat van grote waarde is voor Nederland en Europa als het gaat om criminaliteitsbestrijding”.

Wie namens Europa een van de drie vicepresidenten wordt van Interpol – opvolger van de Tsjechische Šárka Havránková – wordt besloten tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van Interpol die in oktober in India wordt gehouden. Jannine van den Berg zegt desgevraagd „prima te kunnen leven” met het feit dat ze niet langer wordt voorgedragen bij Interpol.