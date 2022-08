Supermarkten donderdag niet in gesprek met Remkes, ‘keten beperkt vertegenwoordigd’

Supermarkten slaan de uitnodiging van stikstofbemiddelaar Johan Remkes af om aankomende donderdag om tafel te gaan. Dat laat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de branchevereniging van supermarkten en foodservicebedrijven, maandag weten in een verklaring. Volgens het CBL zou de voedingsmiddelenketen donderdag „beperkt vertegenwoordigd” zijn en moeten boerenorganisaties eerst weer in gesprek gaan met Remkes om tot oplossingen te komen.

Het CBL benadrukt nog altijd bereid te zijn tot een ontmoeting met Remkes, maar pas na de boerenorganisaties en met een bredere vertegenwoordiging van de voedingsmiddelenketen. Remkes heeft nog niet gereageerd op de afwijzing van de uitnodiging door de supermarktbranche.

Supermarktketen Jumbo zei vorige week nog wel bij het gesprek met Remkes van aankomende donderdag aan te zullen schuiven. Volgens een woordvoerder van Remkes heeft de supermarkt de uitnodiging nog niet afgewezen.

Natuurcrisis

Maandag sprak Remkes uitgebreid met acht natuurorganisaties. Zij noemden de stikstofproblematiek „een natuurcrisis”, waar het kabinet snel een oplossing voor moet vinden, aldus Remkes na afloop van het gesprek. Bij de ontmoeting waren stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) en klimaatminister Rob Jetten (D66) aanwezig namens het kabinet.

Volgens Remkes benadrukten de natuurorganisaties verder dat de problematiek niet alleen over stikstof gaat, maar ook over klimaat en de wateropgave. Remkes herhaalde dat er sprake is van een „stevige vertrouwenscrisis” tussen de betrokken partijen, woorden die hij anderhalve week geleden ook al gebruikte na het gesprek met belangenbehartigers van de boeren.

Remkes noemde het „een fout” om boeren te laten investeren in oplossingen voor de stikstofproblematiek. Over een aantal jaren krijgen zij immers mogelijk weer met andere problematiek te maken, nieuwe investeringen zouden voor hen steeds lastiger te betalen zijn. De natuurorganisaties willen dat het kabinet zo snel mogelijk naar „de mobiliteitssector, inclusief de luchtvaart” en naar de industrie kijkt, zei Remkes. Ook Schiphol en fabrieken zouden moeten inleveren.

Bij het gesprek waren Greenpeace, Milieudefensie, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Behoud de Peel, Federatie Particulier Grondbezit en Mobilisation for the Environment (MOB) aanwezig.

Geen veranderende standpunten

De natuurorganisaties lieten eerder al weten het kabinet geen ruimte te willen geven in het stikstofoverleg. Greenpeace meldde van plan te zijn naar de rechter te stappen als het kabinet de stikstofdoelstellingen afzwakt, bijvoorbeeld door de boeren langer de tijd te geven om hun uitstoot te beperken. Remkes noemde het maandag „geen verrassing” dat de organisaties niet van hun standpunten afwijken. Eerder deze maand eiste Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) juist flinke aanpassingen van de stikstofplannen.

Remkes spreekt komende woensdag met de lobby van het bedrijfsleven en de bouwsector, donderdag volgt een gesprek met de financiële sector. Volgende week is er een overleg met vertegenwoordigers van provincies, waterschappen en gemeenten. Een nieuw gesprek met LTO staat voorlopig nog niet gepland.

Met medewerking van Philip de Witt Wijnen

