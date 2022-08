Frenkie de Jong moet miljoenen inleveren of vertrekken bij FC Barcelona

Als Frenkie de Jong een flink deel van zijn salaris inlevert, kan FC Barcelona de voor ruim vijftig miljoen euro aangetrokken Fransman Jules Koundé inschrijven voor de competitie. Een regelrechte concurrent voor de Nederlander. Nu De Jong vooralsnog zijn poot stijf houdt en niets van inleveren noch van een vertrek wil weten, komen beide voetballers niet voor in het basiselftal van trainer Xavi Hernández. Met De Jong als invaller kende FC Barcelona zaterdag een valse competitiestart thuis tegen Rayo Vallecano: 0-0.

Fútbol Club Barcelona verspeelt deze zomer met het eigenaardige financiële beleid – waarbij wel ruimte is om voor ruim 150 miljoen euro aan aankopen te doen, maar er geen geld is om aan de verplichtingen aan De Jong te voldoen – vooral veel krediet bij Nederlandse voetballiefhebbers. „Het is onacceptabel wat er met De Jong bij FC Barcelona gebeurt”, zegt Evgeniy Levchenko, voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS. „Voor de gemiddelde voetbalfan is het onbegrijpelijk. Helaas kunnen wij daar op dit moment weinig anders doen dan dit te constateren.”

De Jong wordt door het huidige bestuur van FC Barcelona gezien als een voetballer die door de vorige clubleiding is vastgelegd. Voorzitter Joan Laporta probeert alles in het werk te stellen de erfenis van zijn voorganger Josep Maria Bartomeu uit te wissen. De Jong tekende in januari 2019 een vijfjarig contract dat op 1 juli van dat jaar inging. FC Barcelona kwam met Ajax een transfersom van 75 miljoen euro overeen die op kon lopen tot 86 miljoen euro. De Jong zou naar verluidt een jaarsalaris van 16 miljoen euro krijgen.

Gekort door corona

De Jong tekende op 20 oktober 2020 in het samenzijn van de toenmalige voorzitter Bartoméu een nieuwe verbintenis tot medio 2026. Daarbij is afgesproken dat zijn salaris wegens de coronapandemie de eerste twee seizoenen fors zou worden gekort om dit in een later stadium weer recht te trekken. De huidige voorzitter Laporta verlangt nu opnieuw een concessie om de totale salarishuishouding van de club naar beneden te brengen en Koundé in te kunnen schrijven. Hij wilde het contract van De Jong zelfs onwettig laten verklaren. Dat is het summum volgens Levchenko: „Net als de spelers dienen clubs contracten te respecteren. Probleem is dat er naast een financiële overeenkomst ook sportieve afspraken worden gemaakt. Dat zijn twee aparte dingen. Het is gevaar als dat door elkaar heen gaat lopen.”

De Jong is bij Barcelona inmiddels gedegradeerd tot invaller. Zijn sportieve positie kwam na het ontslag van de Nederlandse coach Ronald Koeman in oktober 2021 voor het eerst onder druk te staan. De nieuwe trainer Xavi Hernández sprak niet direct onvoorwaardelijk zijn vertrouwen uit in de Nederlandse international. Het werd voor De Jong lastig presteren in een omgeving waarin ze hem liever kwijt dan rijk waren. De verdedigende middenvelder wist in het shirt van FC Barcelona bij vlagen te schitteren, maar maakte zelden echt het verschil.

Gedurende het seizoen wist De Jong zijn coach wel te overtuigen van zijn enorme potentie. Xavi zag aanvankelijk meer een aanvallende middenvelder in hem, een speler die met een doelpunt of een assist het verschil kan maken. Maar om als spelbepaler te dienen zou De Jong nog flink moeten verbeteren. Daar is tijd voor nodig. En die is er niet. Bovendien beschikt Barcelona met Pedri, Gavi en Ansu Fati over jongere talentvolle spelers op het middenveld.

1,3 miljard euro schuld

Het voornemen van Xavi en De Jong om via de weg van de geleidelijkheid het beoogde rendement te halen, botst met het financiële beleid van de club. De Jong behoort tot de absolute grootverdieners van een club die 1,3 miljard euro aan schuld opbouwde. FC Barcelona probeert met de verkoop van het eigen productiehuis, de tv-rechten en het korten van salarissen financiële slagkracht te creëren. El País meldt dat de jaarlijkse inkomsten van De Jong bij het winnen van de Champions League volgens Catalaanse ingewijden oplopen tot 43 miljoen euro. Dezelfde krant haalt bronnen rond de voetballer aan die beweren dat dit bedrag maximaal 28 miljoen is. Het gegoochel met cijfers is onderdeel van de strijd. Levchenko: „Er wordt bewust onduidelijkheid geschapen om de publieke opinie te beïnvloeden.”

De Jong werd de voorbije maanden in verband gebracht met Manchester United, dat 85 miljoen euro voor de voetballer wilde betalen. Beide clubs waren het eens. De Jong ziet echter niets in een overgang naar de club van zijn oud-trainer Erik ten Hag, vooral omdat United in de Europa League actief is. Bovendien zou hij met 10 miljoen euro netto per jaar fors aan salaris moeten inleveren. Boven alles wil De Jong in Barcelona blijven. Voor hetzelfde geld. De club staat daar anders in: inleveren of vertrekken.

Het seizoen is inmiddels begonnen, maar aan de status quo tussen FC Barcelona en De Jong komt maar geen einde. Beelden van supporters die De Jong uitscholden voor geldwolf gingen de wereld over. Een paar dagen later mocht hij van Xavi een half uur spelen tegen Rayo. De Jong viel goed in, oogstte applaus, maar kon een gelijkspel niet voorkomen. Ondertussen zou Chelsea hem voor 80 miljoen euro willen kopen. Onderhandelingen lopen. Tito Hernández, een van de 150.000 socios van FC Barcelona, verwoordt het gevoel van vele supporters: geen speler is groter dan de club. „Frenkie zal moeten inleveren of moeten vertrekken. Het probleem is dat voetballers als hij gewoon veel te veel verdienen.”