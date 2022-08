Kogelstootster Schilder wint goud met eerste Nederlandse stoot voorbij 20 meter

De Nederlandse kogelstootster Jessica Schilder heeft bij het EK atletiek in München de gouden medaille gewonnen. Bij haar tweede poging in de finale stootte Schilder de kogel tot 20,24 meter. Daarmee is ze de eerste Nederlandse atlete ooit die de grens van 20 meter slecht. Jorinde van Klinken veroverde de bronzen medaille met een stoot van 18,94 meter.

Op het EK ging de 23-jarige Schilder de finale in als een van de twee topfavorieten. Haar belangrijkste concurrent was de in Kameroen geboren, maar voor Portugal uitkomende Auriol Dongmo. Zij stootte de kogel in haar tweede poging naar 19,82 meter en kwam vervolgens niet meer in de buurt van de 20,24 van Schilder. Schilder won vorige maand ook al een medaille bij het WK atletiek. In het Amerikaanse Eugene stootte ze toen 19,77 meter, waarmee ze het brons veroverde.

De Nederlandse Jorinde van Klinken won verrassend de bronzen medaille. Haar poging werd behalve door Schilder en Dongmo niet overtroffen door andere finalisten. Van Klinken kwalificeerde zich ook voor de finale op het onderdeel discuswerpen. Die finale staat dinsdagavond om 21.00 uur op het programma.

Correctie (15 augustus 2022): in een eerdere versie werd Jorinde van Klinken Jorinde van der Klinken genoemd. Dat is hierboven verbeterd.