In Schotland zijn menstruatieproducten vanaf vandaag bij wet gratis

Tampons en maandverband zijn in Schotland vanaf maandag gratis beschikbaar. Met een wet die is ingesteld om menstruatiearmoede tegen te gaan schrijft het land geschiedenis: als eerste natie ter wereld stelt Schotland lokale overheden wettelijk verplicht om menstruatieproducten gratis aan te bieden op openbare plekken.

Onder de wet moeten alle publieke instellingen, zoals scholen, universiteiten, bibliotheken en gemeentehuizen, menstruatieproducten gratis aanbieden voor iedereen die ze nodig heeft. In supermarkten moet je voor tampons nog steeds betalen, maar via een app heeft de overheid zichtbaar gemaakt op welke plekken de producten gratis af te halen zijn.

Het wetsvoorstel van Labour-parlementariër Monica Lennon werd in 2020 al unaniem gesteund door het Schotse parlement. In Schotland waren tampons en maandverband op scholen en universiteiten de afgelopen vier jaar ook gratis. Tot nu toe is er al bijna 32 miljoen euro uitgegeven aan menstruatieproducten op openbare instellingen.

Lennon noemt de wet maandag „een grote mijlpaal”. De Schotse minister van Sociale Rechtvaardigheid Shona Robison zei trots te zijn als eerste land een dergelijke wet in te voeren. „Dit is belangrijker dan ooit in een tijd waarin mensen moeilijke keuzes maken vanwege de kosten van levensonderhoud.” Volgens een onderzoek van Hey Girls, een sociale organisatie die zich inzet om menstruatiearmoede in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken, heeft een kwart van de vrouwen in Schotland ooit te maken had gehad met menstruatiearmoede.

Armoede in Nederland

Ook in Nederland komt menstruatiearmoede voor. Uit in 2019 gepubliceerd onderzoek van Plan International blijkt dat een op de tien Nederlandse vrouwen en meisjes destijds geen geld had voor tampons of maandverband. Het kabinet liet als reactie op het onderzoek weten dat het al „diverse maatregelen” had genomen om armoede structureel aan te pakken. Volgens toenmalig minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) was die aanpak „genoeg om menstruatiearmoede en de gevolgen daarvan tegen te gaan”.

Ook in Engeland, Nieuw-Zeeland, sommige Amerikaanse en Australische staten, Botswana en Kenia worden sinds vorig jaar tampons en maandverband op scholen gratis aangeboden. Die landen kennen geen verplichting voor andere publieke plekken om dat te doen.