In buitenland woonachtige KLM-piloten niet meer gratis naar het werk

Piloten van KLM die in het buitenland wonen, kunnen in de toekomst niet meer gratis van en naar hun werk reizen. In de nieuwe cao wordt de riante regeling afgeschaft, meldt pilotenbond VNV maandag. Hierdoor gaan de piloten betalen voor hun woon-werkverkeer. De bij de bond aangesloten piloten moeten nog wel akkoord gaan met de cao.

De regeling voor in het buitenland woonachtige piloten staat al langer ter discussie, omdat hiermee belastingontwijking zou worden gefaciliteerd. In een interview met NRC zei staatsagent Jeroen Kremers, die controleert of KLM zich aan de coronasteunvoorwaarden houdt, in juni de vergoeding „keer op keer op keer” bij de KLM-top te hebben aangekaart. Het afschaffen van de reisvergoeding behoorde tot de voorwaarden voor coronasteun.

Piloten krijgen in de nieuwe cao een loonsverhoging van 4 procent, die in stappen van twee keer 2 procent wordt doorgevoerd. Dit is in lijn met eerdere afspraken tussen KLM en de bonden over grondpersoneel. Ook is in de cao een eenmalige uitkering voor al het KLM-personeel opgenomen. Deze wordt uitgekeerd als de financiën van de luchtvaartmaatschappij weer op orde zijn. Ook mag het bedrijf dan geen gebruik meer maken van overheidssteun.